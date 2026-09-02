庫克卸任蘋果CEO　新掌門John Ternus肩負追上AI時代重任

掌舵蘋果15年的庫克（Tim Cook）已正式交棒。51歲的硬件工程主管特努斯（John Ternus）星期二（9月1日）接任行政總裁。



庫克把蘋果打造成市值超過4.5萬億美元（約35.3萬億港元）的商業巨頭後，特努斯接下的是另一項任務：證明蘋果在人工智能時代仍能推出下一個改變世界的產品。

綜合彭博社、法新社和路透社報道，65歲的庫克並沒有完全離開蘋果，而是轉任執行董事長，繼續負責和各國政府、政策制定者打交道。這樣的安排，也能讓缺乏國際政治經驗的特努斯，把更多精力放在產品和技術上。

庫克1998年加入蘋果，最初由創始人喬布斯（Steve Jobs）親自招攬，2005年升任首席運營長。他最擅長的不是產品設計，而是供應鏈和運營。2011年接替喬布斯出任CEO後，庫克把這套能力發揮到極致，讓蘋果產品大規模走向全球市場。

2010年7月16日，美國加州，蘋果行政總裁喬布斯（Steve Jobs，右））和首席營運長庫克（Tim Cook，左）在蘋果總部舉行的新聞發布會上發表講話。（Getty）

在庫克掌舵的15年裏，蘋果的盈利模式也被重塑。蘋果年營收從他上任初期的約1080億美元（約8468億港元），增至上一財年的4160億美元（約3.3萬億港元），利潤增幅達1120億美元（約8782億港元）。Apple Watch、AirPods等新產品擴大了蘋果生態系統，服務業務則將全球約25億部iPhone設備轉化為持續貢獻收入的用戶基礎。自2011年以來，蘋果股價累計上漲超過22倍。

不過，庫克時代也留下了明顯短板。蘋果投入十年的電動車計劃最終叫停，Vision Pro頭戴設備銷售不佳，Siri升級一再延期。微軟、谷歌等競爭對手大舉押注生成式AI之際，蘋果被批評創新速度跟不上，「下一個iPhone」遲遲沒有出現。

這正是特努斯必須回答的問題。

圖為將在2026年9月1日正式接替庫克（Tim Cook）成為下任蘋果公司行政總裁的特努斯（John Ternus）。（Apple網頁截圖）

特努斯2001年加入蘋果設計團隊，擁有賓夕法尼亞大學機械工程學位，之後一路升至硬件工程高級副總裁，負責iPhone、Mac和iPad等幾乎所有主要產品的工程團隊。在蘋果內部，他以重視產品耐用性、可靠性和降低碳足跡著稱。

庫克在給員工的告別信中寫道：「很少有人像特努斯一樣，真正了解打造改變世界的產品需要什麼。」

圖為2026年4月20日，蘋果公司(Apple）公布CEO即將換人，公告附有庫克（Tim Cook）與接班人John Ternus合照。（Apple 官網圖片）

特努斯上任後的第一場大考很快到來。蘋果將在9月9日舉行年度iPhone發布會，預計推出首款折疊式iPhone。外界將觀察，這名工程師出身的新掌門，能否重新重振蘋果的產品創新能力。

除了AI，特努斯還必須處理蘋果對中國供應鏈的高度依賴。近年來，庫克已把部分iPhone生產轉移到印度，並擴大在越南的生產。但中國仍是蘋果最重要的製造基地和消費市場之一。在美國總統特朗普（Donald Trump）持續要求蘋果把生產帶回美國、並以關稅施壓的情況下，特努斯也得迅速掌握庫克長期擅長的政治平衡術。

2026年1月9日，美國加州洛杉磯，蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）出席美國電影學會（American Film Insitute，AFI）的頒獎午宴。（Reuters）

因此，這場交接並不是簡單換帥。庫克留下的是一個規模更大、更賺錢、運營更成熟的蘋果；特努斯要證明的，則是這家公司在AI時代，能否重拾創新鋒芒，再次定義技術潮流。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

