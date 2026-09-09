ZA Bank新總部落戶利園八期　豪租四層成大戶　明年啟用擬增人才

希慎興業與華懋攜手發展的利園八期預計於今年第四季竣工，希慎今天舉行利園八期租戶歡迎儀式，宣布香港首間開業及規模最大的數字銀行ZA Bank（眾安銀行）承租利園八期3座四層寫字樓，合共約45,000平方呎面積，作為新總部所在地。

左起︰希慎興業執行董事及首席營運總監呂幹威與 ZA Bank 執行董事兼行政總裁吳忠豪。﹙顧慧宇攝﹚

八期多新經濟客 ZA Bank租四層約4萬五平方呎

ZA Bank稱，為配合業務增長，將整合香港辦公地點至利園八期，新總部預計將於2027年內啟用。希慎興業首席營運總監呂幹威表示，目前八期出租率有雙位數字，有較多如ZA Bank的新經濟企業入駐，包括金融服務、專業服務及共享辦公室。整體利園出租率約有九成，保持穩定。而八期租金可參考其他利園水平。

ZA Bank目前總部位於數碼港，該行行政總裁吳忠豪表示，總部搬來銅鑼灣主要希望進一步匯聚人才，並為團隊提供更理想的工作環境與更具競爭力的福利配套，相關租約屬於長期。目前員工數目為約400至500人，會繼續增聘。另外，對於金管局容許數字銀行設立實體分行，也有進行相關研究。

會研究實體分行及線下服務

另一家數字銀行大象銀行，擬進駐銅鑼灣，為首家開設地舖辦事處的數字銀行，目標包括提升客戶體驗。吳忠豪表示，該行用戶數目已突破一百萬，而用戶能透過線上平台，使用大部分銀行功能，故此短期內仍會聚焦目前服務，但若果有服務在線下進行較好，也會有所考慮是否需要開設相關線下服務。

該行剛剛公佈中期業績，為本港首家連續兩年錄得中期盈利的數字銀行。吳忠豪表示，有信心該行能夠錄得盈利。而是次落戶銅鑼灣這個活力與潮流交匯、商住配套兼備的核心區域，為該行帶來更具前瞻性的發展平台。隨着項目落成，期待與利園區生態圈內各方夥伴深化協作、釋放更大協同效益，長遠為該行用戶帶來更優質的服務與體驗。