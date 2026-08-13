利園八期年底登場　希慎利蘊蓮冀帶旺香港經濟　好想帶動夜繽紛！

「銅鑼灣大地主」希慎興業（0014）公佈 2026 年中期業績，集團上半年營業額錄得17.28億元，基本溢利更按年大升7.4%至11.07億元。董事會宣派第一次中期股息每股27仙。



希慎執行董事兼首席營運總監呂幹威表示，香港零售市道正逐步復甦，旗下利園區上半年租戶銷售逆市大增17%，人流亦增長8%，其中珠寶及鐘錶表現領先。至於集團重頭項目「利園八期」即將於第四季登場，希慎主席利蘊蓮表示想藉此帶動香港的「夜繽紛」經濟。



利園八期增30%面積 將帶動整個利園區

對於利園八期最新情況，希慎主席利蘊蓮表示，利園八期將令利園區整體面積增加約30%，並可受惠於整個利園區現有的配套及發展成果。她形容利園區已是一個「好成熟的社區」，而利園八期將進一步增加區內供應。項目除了辦公空間外，亦設有逾6萬平方呎戶外及綠化空間，利蘊蓮更盛讚：「什麼獎我們都贏了」。

利園區的天橋網絡是項目另一大特色，利蘊蓮表示：「我經常都說天橋已經是創造了第二條街，香港是沒有的。」她解釋，天橋將不同物業連接起來，公司可以由利園三期、五期、六期一直延伸至八期，沿途加入咖啡、購物及其他體驗元素。

呂幹威表示，利園八期的意義不只是增加一項辦公項目，八期的大型戶外空間亦會成為整個利園區的Lifestyle Park，帶動效應可以「一加一等於三、四」。隨着連接利園區的天橋落成，亦有望帶動由銅鑼灣至跑馬地、香港大球場一帶的人流。

冀藉利園八期推動「夜繽紛」

利蘊蓮特別強調：「有了利園八期之後呢，我們真是好想帶動『夜繽紛』。」她指出，目前香港夜間的消費及活動選擇仍有增加空間，公司希望加入音樂、展覽等活動，「我們全場一定要幫香港旺些，晚黑啲人出街食飯食耐啲，食完飯再去飲野，飲完野再飲杯咖啡，真是一定要帶動這個經濟。」

呂幹威表示，疫情後消費者的生活模式已逐漸改變，市場開始出現飯後繼續留在市區消費的需求。「其實他（指消費者）開始覺得不一定話要這麼早返屋企的。」惟目前部分地區晚上食飯後的活動選擇有限，「八點鐘食完已經無下場」。他認為，利園區有條件提供由晚飯至晚飯後的消費體驗。

希慎廣場

寫字樓出租率維持93% 料利園冀成零售新地標

寫字樓市場方面，希慎主席利蘊蓮表示：「寫字樓的確還是有挑戰的，因為結構性和經濟上大家比較謹慎的」，但希慎目前寫字樓出租率仍維持約93%，她認為，目前租務表現「非常之穩健」。她指出，財富管理及新經濟行業對利園區較為青睞，原因是區內能夠結合工作、娛樂及餐飲，

展望零售市場，呂幹威認為，香港零售業經過過去數年的競爭後，市場開始出現同質化，未來零售業將進一步集中於具特色及吸引力的地點。他認為，利園區由高端品牌至其他大眾品牌均有覆蓋，未來有望形成「零售業的一個新的地標」。

利蘊蓮表示，無論本地居民、新香港人或旅客，都與銅鑼灣有一定的記憶及聯繫，她形容，利園區是一個「home away from home」，是消費者的「家」。

呂幹威表示，這種定位亦反映在Club Avenue等項目的消費表現，新香港人的消費比例都較高，而近期到訪利園的旅客比例亦有所增加。他認為，旅客來到利園區不只是購物，更希望體驗香港，「這個軟實力（soft power）是吸引這麼多遊客來的一個重點。」

希慎廣場。（希慎集團提供）

竹林苑兩座基本售罄 暫未透露第三座推售時間

住宅方面，呂幹威表示，竹林苑已推出的兩座銷售表現理想，目前「基本上現在都是售罄了」，只剩下少量公司保留的複式單位。至於會否短期內加推第三座，他表示，公司會因應市場情況再作安排。

資本循環計劃現在是希慎重要的財務管理計劃，目前包括林海山城及One Victoria等項目均進展良好，呂幹威指出，竹林苑此次出售所帶來的增值已相當顯著。至於資本循環計劃達標後會否推出其他融資項目，他未有透露具體安排，僅表示竹林苑日後將「因應市場情況，再做這個適合的打算」。