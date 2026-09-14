「非農」與「小非農」的同與不同｜伍禮賢

聯儲局議息在即，成為本月投資市場焦點事件之一。隨著近期美國部分經濟數據表現強勁，以及油價大幅上升，導致投資者認為本月聯儲局加息的預期較大，這種情況在之前美國公佈8月份非農就業數據（Non-Farm Payrolls，簡稱 NFP）開始變得明顯。



但如果細心的投資者可能會留意到，在「非農」就業數據公佈前兩日，美國率先公佈了8月份的全國就業報告（National Employment Report，簡稱 ADP）。這份ADP有「小非農」數據之稱。而對比8月份「小非農」數據與「非農」數據，兩者卻大相徑庭。首先8月「小非農」私人企業職位增加3.8萬個，低於市場預期的4.7萬個。市場當時認為就業市場降溫，導致美遠期債息回落以及美股反彈。但後來「非農」數據卻反映就業人數增加16.2萬人，遠超市場預期，並對投資市場帶來衝擊。 投資者可能會有疑問，「非農」與「小非農」，哪個更可靠？

「小非農」數據顯示，私人企業職位增加3.8萬個，低於市場預期的4.7萬個。（ADP）

「非農」與「小非農」差別

首先，「非農」與「小非農」數據通常在每月上旬公布，「小非農」會較非農早兩天發布，「非農」則一般在每月第一個星期五公布。

「非農」指的是由美國勞工部統計局（Bureau of Labor Statistics, BLS）官方發布的非農就業報告；而「小非農」則是指由民間人力資源龍頭機構自動數據處理公司（ADP）發布的「全國就業報告」。儘管兩者都在追蹤美國非農業人口的就業變化，但在發布主體、統計口徑、樣本來源及市場定位上，有著本質上的顯著差別。核心在於兩者在數據聚焦層面上。「非農」主要涵蓋公私營機構的就業市況，具政策指標地位；「小非農」因為由民間機構根據實際薪酬數據編製，只單純反映民間的就業市況。兩者的數據採納方法不同，單月數字經常出現分歧，但長期趨勢大致相符。

「小非農」因為由民間機構根據實際薪酬數據編製，只單純反映民間的就業市況。（示意圖，Unsplash@Gabe）

市場影響力

兩者在市場上均有一定的參考作用，但值得注意投資者關注的現象是兩者的數據修正。「非農」初值公布後，往後兩個月通常會有修正，有時修正幅度甚大，可能改變市場原先對經濟強弱的判斷。「小非農」的修正相對較少，但同樣不是絕對準確。

而在政策層面上，聯儲局更重視「非農」的數據，因為官方數據直接影響利率決策、經濟預測及公眾對經濟的信心。市場交易員雖然密切關注「小非農」，但有機會真正能引發大幅波動的市場變化仍是「非農」的數據。

在政策層面上，聯儲局更重視「非農」的數據，因為官方數據直接影響利率決策、經濟預測及公眾對經濟的信心。（Reuters）

解讀注意事項

對投資者而言，最重要的不是單看哪一個數字「比較準」，而是理解它們各自的局限與互補性。「小非農」提供早期訊號，「非農」提供官方定調。只有把兩者放在同一框架下解讀，並結合其他經濟數據，才能更冷靜、更全面地掌握美國就業市場的真實狀況，避免因短期波動而做出情緒化的投資決定。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師

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