董建華逝世｜憶「恩人」馬時亨哽咽　任局長之初獲董生造訪予信心

本港首任特首董建華離世，城中各界無不哀悼，追憶與董生相處共事點滴，皆讚其待人待事厚道、宅心仁厚、以德服人。如雪花一般的追憶中，有一篇文「信息量」十足，將前財金高官、現貿發局主席馬時亨與董生的一段知遇之恩精彩道出。



羅致馬時亨入局 董生做足「Due D」

報業前輩黎廷瑤在其專欄提及聽友人說起，2001年初董生破格引入金融界猛人梁錦松出任財政司司長，梁錦松深知董生希望吸納更多外界叻人加入政府，於是向對方舉薦大學同窗、皆港大畢業的馬時亨。

當時，馬時亨在國際銀行界任職高層，曾被派駐紐約、多倫多、倫敦及加拿大等地，在金融界已有一定名聲，況且有梁錦松「加持」，照計問題不大。但始終是找內閣成員，涉財金領域，馬虎不得，必須做足「Due D」。據稱，董生當時約了馬時亨到其辦公室見面，雙方輕鬆交談，氣氛隨和，毫無特首架子。會面之後，董生還找了馬時亨周邊的人，例如前同事和同學，了解其過往表現，反映董生用人相當認真。

2002年至2007年，馬時亨出任財經事務及庫務局局長，惟上任不足一個月，即爆出「仙股事件」。（政府新聞處相片

仙股事件 董生登門予信心

2002年5月，港府正式向馬時亨提出offer，邀請他在新一屆政府擔任財經事務及庫務局局長。而馬時亨也決定由商界轉到政界，服務市民，加入政府這個「熱廚房」。說是「熱廚房」，毫不誇張，那時香港剛從亞洲金融風暴走出，驚魂甫定，資產價格縮水，連年通縮，市民怨氣自然大，施政稍有差池，容易惹來反彈，「仙股事件」印證這點。

「仙股事件」發生於2002年7月，當時香港交易所發表諮詢文件，建議將持續30日股價低於5角的公司除牌，引發細價股恐慌性拋售，單日市值蒸發逾百億港元。事後港交所撤回文件，但已被指全無顧及市場反應，造成巨大傷害，接任局長才逾月、主理財金政策的馬時亨淪為「箭靶」。輿論要求他問責下台，馬時亨公開道歉。據了解，馬時亨對於「仙股」出事，累及整個政府聲譽，深感愧疚，亦覺有負董生信任和付託。他於是通過梁錦松向董生傳話，稱願意以個人離開，平息風波，挽回政府民望。

下屬受壓，上司如何反應，也顯人品。「仙股」風波沸沸揚揚，董生大可接納馬時亨請辭了事，但有一天的大清早，馬時亨與太太在家中聽到門鐘響起，開門一看，不是別人正是董建華，但因事前沒收到來訪通知，故他大感意外。董生入屋之後，與他同太太三人圍坐，氣氛和諧，董生沒有一絲失望責備的口脗，而是以堅定語氣著他不要自責、不用介懷，繼續做好工作，服務社會。

馬時亨會見記者時感觸哽咽，形容董建華為恩人。﹙港台影片截圖﹚

回憶知遇之恩 馬時亨哽咽

看到這單「爆料」，溫多娜自然要向馬時亨求證，他文字回覆說「100%千萬萬確」，又稱如果自己之前已認識董生，又或是其舊伙記，董生登門造訪一點也不出奇，但實情是兩人相識不久。馬時亨又話，可以看得出董生待人之道，值得其在內的後輩學習。「我日前話佢唔似特首，因為佢真係無所謂架子。」

飲水思源，難怪馬時亨近日會見記者時感觸哽咽，對董建華離世深表哀痛，形容他為恩人，、關懷後輩，稱沒有對方，自己就不會加入政府。

時間是最佳的證明，馬時亨至今服務公職逾二十年，為香港金融貿易發展出力，董生當日登門造訪的決定，現在看來是正確的。