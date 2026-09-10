董建華逝世｜置地：任內作風沉穩務實 鞏固香港國際金融中心地位
撰文：黃祐樺
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首任行政長官、全國政協原副主席董建華周二（9月8日）與世長辭，享年89歲。置地公司對前全國政協副主席、香港特別行政區首任行政長官董建華先生辭世，表示深切哀悼。
置地公司表示，董先生出任本港首任行政長官期間，香港正處於「一國兩制」下的起步階段。他任內秉持沉穩務實的作風，盡心盡力維護社會穩定，並鞏固香港作為國際金融中心的地位。他對香港發展作出的重要貢獻，至今仍影響深遠。
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