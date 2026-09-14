德勤︰內地客訪港消費強勁　推動本港零售額增長上看8.4%

2026年上半年，香港零售市場銷售額約2030億元（港幣，下同），按年上升9.7%，表現高於預期。基於此，德勤中國將2026年全年香港零售銷售預測調高至4120億元，料按年增長8.4%，下半年增長將達7%。



據德勤預計，全年主要零售類別分別錄得增長。其中，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物預計達600億元(升15.4%)；服裝鞋履達500億元(升16.3%)；藥物及化妝品達400億元(升11.1%)；耐用消費品則達680億元(升15.3%)。



旅遊業復甦拉動本港零售業增長。德勤稱，全年訪港旅客預期增加18%，至5900萬人次，當中4600萬來自中國內地。內地旅客的跨境消費不僅支持藥物化妝品及耐用消費品增長，亦帶來高價值消費品類別增長及財富效應。

德勤中國戰略客戶服務主管合夥人胡家明表示，中國在2026年料繼續維持全球奢侈品市場的領先地位。19.3%的受訪高管也認為，中國將成為奢侈品消費的主要驅動力。

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德勤：旅客將刺激消費 零售商聚焦三大策略

此外，德勤中國香港消費市場業務主管合夥人鄭煥然表示，香港樓市改善有望持續提升本地高淨值人士的消費力，加上大型盛事及節慶活動密集舉行，預期將吸引更多國際旅客來港，進一步刺激消費。她補充，要將上半年增長轉化為持續動力，零售商應聚焦三大策略重點，包括奢侈品普及化、提升顧客價值，以及優化跨境定價。