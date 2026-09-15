財經視野丨10年期美債息3年來首破5厘！　議息前夕加息疑雲加劇

儘管美國財政部長貝森特早前已加大長期國債的回購力度，但仍難抵國債拋售潮加劇，市場通膨擔憂持續升溫。週一（14日），10年期美國國債殖利率一度攀升至5.01%，為2023年以來首次升破5%大關。上次觸及該水平時，僅維持了一天。



目前距離美國中期選舉已不足兩月，但10年期美債殖利率依然持續上揚，甚至比以伊衝突爆發前高出逾1個百分點。這種殖利率上升趨勢不僅對整體經濟成長構成威脅，也為高估值的股票市場帶來沉重壓力。



通膨發債雙重夾擊 債息上行壓力未減

8月消費者物價指數（CPI）數據高於預期後，通膨擔憂進一步升溫，促使交易員加大押注美聯儲將於9月16日重啟加息。此外，隨著財政赤字持續擴大，加上企業為建設人工智慧（AI）基礎設施而大量發債，政府與企業正競相爭奪資本，導致投資人要求更高的持有風險補償，進一步推高長期債券殖利率。

據彭博報道，研究機構 CreditSights 的投資級債券及宏觀策略主管 Zach Griffiths 認為：「多項基本面因素交織在一起，使得拋售債券成為阻力最小的方向。」他預測，10年期美債殖利率未來可能進一步升向5.5%。

這輪拋售同時反映出更深層的結構性力量，正在推高主要發達市場的長期殖利率，全球政府借貸成本指標已升至2007年以來的最高水平。

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美債規模攀至32萬億 降息環境不同以往

美國國債市場規模已從2007年的約4.5萬億美元，急劇膨脹至目前的約32萬億美元，美國聯邦債務佔國內生產總值（GDP）的比重已超過100%。信用評級機構惠譽（Fitch）於8月發出警告指出，隨著債務水平高企，美國將「更容易受到未來經濟衝擊的影響」。

報道又指，回顧過往，2023年10月債息破5厘後，隨著美國勞動力市場降溫、通膨回落時，買盤通常會迅速湧現，使聯儲會得以結束數十年來最激進的緊縮周期。到2024年9月，聯儲會開始降息。

然而，當前的形勢截然不同。強勁的勞動力市場韌性使得投資人將焦點集中通脹風險，並預期借貸成本將在更長時間內維持在高位。

儘管到目前為止，本輪債券拋售整體依然維持有序，市場波動率亦處於可控範圍內，但財政部長貝森特已明確表達了對長期借貸成本持續上升的疑慮與不安。