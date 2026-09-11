財經視野｜10年期美債息距5%僅差一步　空頭發威下全球債券遭拋售

債券空頭正將美國基準國債殖利率推向備受關注的5%水平，而美國即將公佈通膨數據，將決定市場對聯儲會下周升息的預期。



分析指，10年期美國國債殖利率升至5%看起來更像是必然結果。（路透社）

美債息升穿5厘「像必然結果」

美國10年期國債殖利率本周上漲近20個基點，略低於一個具有重要心理意義的水平，這可能會吸引逢低買盤，也可能引發進一步拋售，並波及全球市場。該殖利率周五約報4.95%，觸及2023年以來的最高水平，逼近2007年以來的最高水平。

彭博報道指出，殖利率飆升之際，交易員們正努力應對不斷上漲的油價和高於聯儲會五年目標的通膨。隨著交易員們預計聯儲會在9月16日會議上升息的可能性約為70%，周五公佈的美國消費者物價指數(CPI)將是多年來最關鍵的數據之一。

ING美洲區研究主管Padhraic Garvey說，10年期美國國債殖利率升至5%看起來更像是必然結果，而非預測。對於債券市場而言，現在是令人擔憂的時期。

對聯儲會利率變動更為敏感的2年期國債殖利率本周一度升至4.59%。30年期國債殖利率也觸及自2007年以來最高。

全球國債市場皆異動。﹙路透社﹚

全球債市皆「異動」

這些波動已蔓延至全球國債市場，德國10年期國債殖利率周四觸及2009年以來的最高。周五，澳洲基準債券殖利率周五觸及2011年以來的最高水平，日本10年期國債殖利率也逼近3%的關鍵心理關口。

紐西蘭債券表現尤其糟糕，2年期債券殖利率大升25個基點。一個全球殖利率指數位於2007年以來的最高水準。

澳大利亞聯邦銀行駐雪梨的利率策略師Michael Tang向彭博表示，目前來看，只有CPI下降和聯儲會升息才是真正的熔斷機制，否則沒有人會放心買進債券。

道明證券美國利率策略師Molly Brooks認為，CPI若高於預期，可能會提升市場對9月升息和進一步收緊貨幣政策的預期。

根據彭博對經濟學家的調查，剔除食品和能源價格的8月核心CPI預計環比上漲約0.2%。