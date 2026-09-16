五年規劃｜推動以人民幣支付政府開支　金融政策一文看清

【施政報告/施政報告2026】行政長官李家超今日（16日）發表《施政報告》2026，並公布首個五年規劃。在五年規劃環節內，李家超宣布一系列支持金融業發展措施，本文將羅列相關措施詳細內容。



強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產及財富管理中心、國際風險管理中心功能

五年規劃中提出，金融是香港的根本和最大的優勢。香港國際金融中心必須彰顯國際定位，以開放的金融市場吸引全球資金、人才和財金企業匯聚香港。秉持「以穩促進，以進固穩」的方針，壯根基、穩結構、強功能、控風險，充分發揮金融賦能實體經濟的核心作用，建設安全高效的金融基建，系統性構建多元化資本市場。通過深度融合內地與海外市場，積極鞏固香港作為聯通全球金融市場的樞紐功能，便利國際資本把握國家及亞洲發展機遇，同時助力內地企業和資本高水平走向世界，並在全球金融治理體系中發揮更大作用。

五年規劃提出，強化香港作為全球最大離岸人民幣業務樞紐的功能。全面壯大離岸人民幣業務規模，持續完善離岸人民幣生態體系，增強流動性支持力度，建立香港人民幣離岸市場流動性補充機制，加快推進離岸人民幣產品創新和擴展產品類型，構建全覆蓋、多層次的人民幣跨境流通網絡，提高離岸人民幣融資穩定性。積極推動人民幣作為政府的支付貨幣。進一步增強離岸人民幣市場支持實體經濟的能力，全面提升對貿易、投融資及跨境業務拓展等領域的支持和促進作用，並支持企業在跨境經貿業務上更廣泛使用人民幣，便利人民幣與其他地區貨幣的兌換。加強內地與香港金融監管溝通，在維護香港金融市場穩定議題上保持緊密交流。

在強化全球離岸人民幣業務樞紐方面，優化流動性安排，繼續用好與中國人民銀行的貨幣互換協議，優化人民幣業務資金安排，研究加大對香港銀行的流動性支持及暢通資金雙向流動的措施。

推動以人民幣支付政府開支

同時，擴闊離岸人民幣市場的產品供應。持續擴大人民幣債券發行規模，繼續定期發行不同年期的人民幣債券。推動主權類、機構及企業等高質量發行人，常態化在港發行點心債。研究更多人民幣定息工具發行和交易機制，完善離岸市場收益率曲線。擴闊人民幣債券作為抵押品的應用場景。增加離岸人民幣市場的流動性管理工具及風險管理產品，積極開拓其他領域推動人民幣的計價、結算、投資功能。

推動人民幣櫃台納入港股通，鼓勵內地及國際投資者使用人民幣作為投資貨幣，同時促使更多上市公司設立人民幣櫃台，進一步推動人民幣國際化的發展。

向國際市場推廣香港離岸人民幣服務的優勢，聯同銀行業界積極深耕「一帶一路」和東南亞國家聯盟（東盟）等潛力較大的國家地區，開拓新興市場。

推動以人民幣支付政府開支，特區政府帶頭積極研究和推動在更多合適的場景下以人民幣支付政府開支。

推動香港鞏固全球領先跨境財富管理中心的地位方面，為全球主權基金、家族辦公室在香港發展提供優質服務，強化香港管理內地與全球資產配置和財富管理的功能。完善監管和市場基礎設施、壯大專業服務生態，積極推動家族辦公室業務發展，優化基金、單一家族辦公室和附帶權益稅制，驅動更多國際和內地家族資本及長期資金落戶香港並擴大業務。擴大多元資產管理類別和產品選擇，推動基金市場發展，例如另類資產基金和房地產投資信託基金等多元化資產管理工具，從而全面提升資產和財富管理的深度與廣度。

強化國際風險管理中心功能。深化與內地及海外市場監管合作，充分運用國際保險、再保險及資本市場比較優勢，推動傳統保險與非傳統風險管理工具協同發展，發揮保險相連證券、專屬自保公司、航運專項風險池等多層次風險轉移和分擔機制的疊加效應，鞏固香港作為區域乃至全球巨災及專項風險管理樞紐的戰略功能。同時強化保險業風險為本的資本制度，鼓勵保險資金投資香港及內地的基建項目，提升保險業界風險防控能力和風險管理文化。

構建大宗商品交易生態圈

以黃金為切入點，構建大宗商品交易生態圈。全面推動黃金交易相關清算系統、倉儲、供給和基礎建設的協同發展，充分發揮黃金戰略資產作用。長遠對標國際主要黃金交易中心，實現軟硬件雙軌並行的發展格局。加速構建基礎設施，為國際標準黃金交易提供高效可信的服務。全方位支援更多金商和金融機構落戶香港，擴容增量。全面提升香港黃金倉儲量和精煉能力。強化本地人才培訓，研究為黃金相關企業提供進一步優惠政策。深化本地與內地黃金市場合作，積極推進互聯互通，建設一站式儲存、交易、清算和服務中心，構建一體化的黃金生態圈。探討發展人民幣計價黃金市場、大宗商品市場，加強與上海黃金交易所和上海期貨交易所等內地交易所合作，加大吸引國際投資者力度，增加人民幣定價產品。

統籌推動離岸人民幣大宗商品交易創新突破。充分發揮香港作為倫敦金屬交易所全球倉庫網絡許可交付地點的獨特優勢，帶動更多大宗商品相關的交易、風險管理，以及融資等業務聯動發展，探索打通其他投資工具需求的新路向，建設高效開放的大宗商品生態圈。進一步豐富香港人民幣計價結算的大宗商品期貨期權品種，鼓勵和支持香港大宗商品現貨交易使用人民幣計價結算。發展人民幣大宗商品交易，與內地市場錯位互補發展，包括與前海聯合交易中心協同合作。

推動家辦及基金稅制

推動香港鞏固全球領先跨境財富管理中心的地位，為全球主權基金、家族辦公室在香港發展提供優質服務，強化香港管理內地與全球資產配置和財富管理的功能。完善監管和市場基礎設施、壯大專業服務生態，積極推動家族辦公室業務發展，優化基金、單一家族辦公室和附帶權益稅制，驅動更多國際和內地家族資本及長期資金落戶香港並擴大業務。擴大多元資產管理類別和產品選擇，推動基金市場發展，例如另類資產基金和房地產投資信託基金等多元化資產管理工具，從而全面提升資產和財富管理的深度與廣度。

同時，強化國際風險管理中心功能。深化與內地及海外市場監管合作，充分運用國際保險、再保險及資本市場比較優勢，推動傳統保險與非傳統風險管理工具協同發展，發揮保險相連證券、專屬自保公司、航運專項風險池等多層次風險轉移和分擔機制的疊加效應，鞏固香港作為區域乃至全球巨災及專項風險管理樞紐的戰略功能。同時強化保險業風險為本的資本制度，鼓勵保險資金投資香港及內地的基建項目，提升保險業界風險防控能力和風險管理文化。

搶全球主權基金、家族辦公室 擴大資產管理產品

除人民幣業務外，香港亦將進一步鞏固跨境財富管理中心地位，目標客戶涵蓋全球主權基金、家族辦公室，以及國際和內地家族資本。

政策提出完善監管及市場基礎設施，同時壯大法律、會計、稅務及資產管理等專業服務生態，並積極推動家族辦公室業務發展。

稅制亦會成為政策工具之一，當局將優化基金、單一家族辦公室及附帶權益相關稅制，期望吸引更多國際及內地家族資本，以及其他長期資金落戶香港，並進一步擴大在港業務。

至於資產管理產品，政策方向是進一步增加多元資產類別及產品選擇，包括另類資產基金、房地產投資信託基金（REITs）等，藉此擴大香港資產及財富管理市場的產品範圍。

換言之，香港希望在傳統股票、債券及基金之外，進一步擴大另類資產及長期投資產品的市場容量，提升香港管理內地及全球資產配置的能力。

發展保險、再保險 瞄準巨災及專項風險

風險管理方面，香港將進一步發揮國際保險、再保險及資本市場優勢，強化國際風險管理中心功能。

政策提出深化與內地及海外市場的監管合作，同時推動傳統保險與非傳統風險管理工具協同發展。其中，保險相連證券（ILS）、專屬自保公司（Captive）及航運專項風險池等，均是政策提及的風險轉移及分擔機制。

透過不同工具互相配合，政策希望進一步發展香港在巨災及專項風險管理方面的功能，鞏固香港作為區域以至全球相關風險管理樞紐的定位。

此外，當局將強化保險業風險為本的資本制度，並鼓勵保險資金投資香港及內地基建項目。

整體而言，政策由離岸人民幣市場、跨境財富管理，以至保險及風險管理三方面同步推進，涵蓋資金「進出」、資產「配置」及風險「轉移」等不同金融環節，進一步擴大香港連接內地與全球金融市場的功能。