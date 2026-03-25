大灣區家族辦公室協會︰年內推動國際特許家辦管理師認證課程

由大灣區家族辦公室協會主辦的丙午馬年春茗晚宴於3月23日晚在香港圓滿舉行。活動匯聚超過100位來自家族辦公室、金融、專業服務及媒體界的嘉賓，當中包括30多家媒體代表出席，場面熱鬧，交流氣氛濃厚。晚宴以「攜手共建專業標準 深化灣區合作共贏」為主題，邀請多位業界領袖及區域發展代表發言，共同探討家族辦公室的未來發展方向，並重點介紹廣州南沙的投資環境與政策優勢。



李慧芬：推動行業專業化 打造國際級認證體系

大灣區家族辦公室協會會長李慧芬在致辭中表示，協會自成立以來，致力於推動家族辦公室的專業化與標準化發展。她指出，隨著亞太區財富傳承需求日益增長，行業對專業人才的需求亦愈趨迫切。協會將攜手業界夥伴，於年內推動「國際特許家族辦公室管理師」認證課程，提升從業員的專業水平與行業形象，助力大灣區成為全球家族辦公室發展的樞紐。

職人家族辦公室董事長周昭何分享集團由過去13年專注香港及美國上市業務，逐步拓展至家族辦公室服務的歷程。他表示，隨著財富管理市場日趨成熟，行業亟需建立統一的人才認證與專業標準。

周昭何透露，集團正積極與大灣區家族辦公室協會合作，聯手打造「國際特許家族辦公室管理師」認證課程，目標於2026年正式推出。他指出，該課程涵蓋五大專業範疇，每個範疇均會聘請業內資深導師授課，確保課程內容兼具理論深度與實務經驗。他強調，課程設計旨在成為官方認可的專業認證標準，為行業培育高質素人才，提升家族辦公室的專業水平與國際競爭力。目前，團隊正積極與各專業教育機構及院校合作，共同打造課程，期望匯聚多方力量，推動行業標準化發展。