美國加息｜金管局上調基本利率至4.25厘　跟隨美步伐3年來首加

本港時間周四（9月17日）凌晨，聯儲局一如預期宣布加息0.25厘，為3年來首次加息。香港金管局跟隨美國步伐，將貼現窗基本利率上調0.25厘至4.25厘，即時生效。



基本利率是用作計算經貼現窗進行回購交易時適用的貼現率的基礎利率。目前基本利率定於當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點，或隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值，以較高者為準。

金管局稱，因應美國於9月16日（美國時間）調高聯邦基金利率的目標區間25基點，當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點是4.25%，而隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值是2.50%，所以根據預設公式，基本利率設定於4.25%。

金管局對上一次調整貼現窗基本利率為去年12月底，其時美國聯儲局一如預期減息四分一厘，聯邦基金指標利率降低至3.5厘至3.75厘區間。金管局當時也跟隨美國減息步伐，將貼現窗基本利率下調0.25厘至4厘，即時生效。

其後由於美國多次議息皆按兵不動，金管局貼現窗基本利率維持4厘水平，直至今日上調該利率。