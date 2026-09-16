五年規劃｜優化家辦及基金等稅制　發展巨災及專項風險管理功能

香港正加速擴展國際金融中心的戰略深度。最新公佈的「五年規劃」明確劃出發展藍圖，不僅要在離岸人民幣市場持續發力，更將戰線延伸至全球頂尖資本的爭奪與國際風險管理網絡的構建。



行政長官李家超9月16日到立法會公布香港經濟和社會發展第一個五年規劃及新一份施政報告。(方承恩攝)

搶全球主權基金、家族辦公室 擴大資產管理產品

香港將進一步鞏固跨境財富管理中心地位，目標客戶涵蓋全球主權基金、家族辦公室，以及國際和內地家族資本。

政策提出完善監管及市場基礎設施，同時壯大法律、會計、稅務及資產管理等專業服務生態，並積極推動家族辦公室業務發展。

稅制亦會成為政策工具之一，當局將優化基金、單一家族辦公室及附帶權益相關稅制，期望吸引更多國際及內地家族資本，以及其他長期資金落戶香港，並進一步擴大在港業務。

至於資產管理產品，政策方向是進一步增加多元資產類別及產品選擇，包括另類資產基金、房地產投資信託基金（REITs）等，藉此擴大香港資產及財富管理市場的產品範圍。

換言之，香港希望在傳統股票、債券及基金之外，進一步擴大另類資產及長期投資產品的市場容量，提升香港管理內地及全球資產配置的能力。

發展保險、再保險 瞄準巨災及專項風險

風險管理方面，香港將進一步發揮國際保險、再保險及資本市場優勢，強化國際風險管理中心功能。

政策提出深化與內地及海外市場的監管合作，同時推動傳統保險與非傳統風險管理工具協同發展。其中，保險相連證券（ILS）、專屬自保公司（Captive）及航運專項風險池等，均是政策提及的風險轉移及分擔機制。

透過不同工具互相配合，政策希望進一步發展香港在巨災及專項風險管理方面的功能，鞏固香港作為區域以至全球相關風險管理樞紐的定位。

此外，當局將強化保險業風險為本的資本制度，並鼓勵保險資金投資香港及內地基建項目。

整體而言，政策由離岸人民幣市場、跨境財富管理，以至保險及風險管理三方面同步推進，涵蓋資金「進出」、資產「配置」及風險「轉移」等不同金融環節，進一步擴大香港連接內地與全球金融市場的功能。