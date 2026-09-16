五年規劃｜優化家辦及基金等稅制 發展巨災及專項風險管理功能
撰文：高嘉怡
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香港正加速擴展國際金融中心的戰略深度。最新公佈的「五年規劃」明確劃出發展藍圖，不僅要在離岸人民幣市場持續發力，更將戰線延伸至全球頂尖資本的爭奪與國際風險管理網絡的構建。
搶全球主權基金、家族辦公室 擴大資產管理產品
香港將進一步鞏固跨境財富管理中心地位，目標客戶涵蓋全球主權基金、家族辦公室，以及國際和內地家族資本。
政策提出完善監管及市場基礎設施，同時壯大法律、會計、稅務及資產管理等專業服務生態，並積極推動家族辦公室業務發展。
稅制亦會成為政策工具之一，當局將優化基金、單一家族辦公室及附帶權益相關稅制，期望吸引更多國際及內地家族資本，以及其他長期資金落戶香港，並進一步擴大在港業務。
至於資產管理產品，政策方向是進一步增加多元資產類別及產品選擇，包括另類資產基金、房地產投資信託基金（REITs）等，藉此擴大香港資產及財富管理市場的產品範圍。
換言之，香港希望在傳統股票、債券及基金之外，進一步擴大另類資產及長期投資產品的市場容量，提升香港管理內地及全球資產配置的能力。
發展保險、再保險 瞄準巨災及專項風險
風險管理方面，香港將進一步發揮國際保險、再保險及資本市場優勢，強化國際風險管理中心功能。
政策提出深化與內地及海外市場的監管合作，同時推動傳統保險與非傳統風險管理工具協同發展。其中，保險相連證券（ILS）、專屬自保公司（Captive）及航運專項風險池等，均是政策提及的風險轉移及分擔機制。
透過不同工具互相配合，政策希望進一步發展香港在巨災及專項風險管理方面的功能，鞏固香港作為區域以至全球相關風險管理樞紐的定位。
此外，當局將強化保險業風險為本的資本制度，並鼓勵保險資金投資香港及內地基建項目。
整體而言，政策由離岸人民幣市場、跨境財富管理，以至保險及風險管理三方面同步推進，涵蓋資金「進出」、資產「配置」及風險「轉移」等不同金融環節，進一步擴大香港連接內地與全球金融市場的功能。