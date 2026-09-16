五年規劃｜港政開支擬推人民幣支付　場景料不包括向公務員出糧

【施政報告/施政報告2026 / 香港五年規劃】行政長官李家超今日（16日）發表《施政報告》2026，並公布首個五年規劃。在「五年規劃」環節內，李家超宣布一系列支持金融業發展措施。

其中，李家超指出，推動以人民幣支付政府開支，特區政府帶頭積極研究和推動在更多合適的場景下以人民幣支付政府開支。

談及場景，消息人士指出，由於政府發行人民幣債券，須以人民幣償還債務及支付利息等。另外，政府部門亦會適時以人民幣支付，例如向供應商付款。

不過，據悉，港府沒有計劃以人民幣向公務員支付薪酬。

「五年規劃」明言強化香港作為全球最大離岸人民幣業務樞紐的功能。﹙資料圖片﹚

強化全球離岸人民幣業務樞紐

另一邊廂，「五年規劃」明言強化香港作為全球最大離岸人民幣業務樞紐的功能，推出多項措施。

在優化流動性安排方面，繼續用好與中國人民銀行的貨幣互換協議，優化人民幣業務資金安排，研究加大對香港銀行的流動性支持及暢通資金雙向流動的措施。

此外，擴闊離岸人民幣市場的產品供應，持續擴大人民幣債券發行規模，繼續定期發行不同年期的人民幣債券。推動主權類、機構及企業等高質量發行人，常態化在港發行點心債。研究更多人民幣定息工具發行和交易機制，完善離岸市場收益率曲線。擴闊人民幣債券作為抵押品的應用場景。增加離岸人民幣市場的流動性管理工具及風險管理產品，積極開拓其他領域推動人民幣的計價、結算、投資功能。

港股市場方面， 推動人民幣櫃台納入港股通，鼓勵內地及國際投資者使用人民幣作為投資貨幣，同時促使更多上市公司設立人民幣櫃台，進一步推動人民幣國際化的發展。

另外，向國際市場推廣香港離岸人民幣服務的優勢，聯同銀行業界積極深耕「一帶一路」和東南亞國家聯盟（東盟）等潛力較大的國家地區，開拓新興市場。