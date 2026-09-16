五年規劃｜北都拆牆鬆綁加速發展　實現公私營住宅更高居住標準

【施政報告2026、香港施政報告、香港五年規劃、香港一五規劃、樓市、樓價、房地產、房屋政策】行政長官李家超今日（16日）發表《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》。行政長官李家超指出，北部都會區建設加速提效，同時在北部都會區實現更高居住標準，區內新項目中逐步優化公營房屋面積配置及提升私營住宅單位的面積要求，為提升人均居住空間創造有利條件。



北部都會區建設加速提效

行政長官李家超宣讀《香港第一個五年規劃》表示，北部都會區建設加速提效。以北部都會區作為高等教育和創新科技發展的主要增長引擎，推動教育、科技、人才一體化發展，透過產業園區、大學，以及科研機構協同發展，形成「產、學、研」深度融合的創新生態圈。

「拆牆鬆綁」加速北都發展 訂立《北部都會區發展條例》

李家超指，北部都會區先行先試開發、管理和營運新發展區機制，包括彈性規劃土地，容納多元產業。另外亦全鏈條「拆牆鬆綁」，加速北部都會區發展和引進產業。訂立《北部都會區發展條例》。採用多元開發模式，加快空間釋出。

成立產業園區公司，結合有為政府和有效市場，用好公私營合作模式加速企業落户。落實「按實補價」先導計劃，提升市場投資意欲。採用「雙信封制」招標模式，帶動綜合開發。容許低密度設施先行發展，帶動人流和收益後落實長遠大型發展。

行政長官李家超今日（16日）發表《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》。

北都熟地大升至900公頃 住宅供應增7萬伙

北部都會區「熟地」在2030年則預計大幅提升至900公頃，累計增長達7.5倍。住宅供應在2030年預期將增至70,000個單位，累計增長約6.4倍。

北都實現更高居住標準

此外，李家超表示，提高公營房屋及私營房屋面積。在北部都會區實現更高居住標準。在北部都會區新項目中逐步優化公營房屋面積配置及提升私營住宅單位的面積要求，為提升人均居住空間創造有利條件。公營房屋方面，籌備未來十年間落成的出租和出售公營房屋單位，包括位於北部都會區的單位，逐步增加室內樓面面積，並把位於北部都會區在內新建資助出售房屋面積較大單位的比例提升。

行政長官李家超今日（16日）發表《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》。

行政長官李家超今日（16日）發表《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》。

9月15日，李家超公開新一份施政報告24字主題為「以長遠謀全局，以改革開新篇，促發展創機遇，惠民生向未來」，封面綠色代表政策延續性、活力和希望。(湯致遠攝)

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。( 方承恩攝）

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。( 方承恩攝）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。