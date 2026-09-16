施政報告｜吸海外房託基金來港雙重上市　爭取將REIT納入互聯互通

香港今年躍居全球最大跨境財富管理中心，為了進一步鞏固香港國際資產及財富管理中心地位，政府正多管齊下重點推進 REIT 稅務優惠與守則修訂，亦深化 ETF 互聯互通與強積金投資彈性。



領展旗下的樂富廣場（資料圖片）

精簡程序吸引優質海外REIT來港雙重上市

在房地產投資信託基金（REIT）方面，政府計劃於2026年內提交條例草案，便利REIT進行私有化或重組；另外，政府預計於2027年上半年提交另一項條例草案，為準備上市的REIT寬免轉讓非住宅物業的印花稅。

證監會亦將簡化相關程序，以吸引優質海外REIT來港作雙重上市，並計劃於2026年第四季修訂相關守則，促進基金產品創新，進一步擴闊投資者的產品選擇。政府亦會繼續爭取盡快將REIT納入互聯互通。

推動內地保險資金投資港ETF

政府同時提出進一步吸引多元資金在港配置優質資產，包括推動內地保險資金透過互聯互通投資香港交易所買賣基金（ETF），並擴大ETF互聯互通的合資格產品範圍。

在跨境產品方面，政府將推動香港交易所與東南亞交易所互掛ETF，藉此拓展香港與東南亞資本市場之間的產品連接，增加投資者接觸不同市場資產的渠道。

強積金亦成為政策改革的一環。政府計劃取消強積金基金投資合資格指數追蹤ETF的總投資上限等限制，促進強積金基金善用本地優質ETF。

2026年9月16日，行政長官李家超宣讀最新一份《施政報告》。(夏家朗攝)

發展國際風險管理中心

《施政報告》亦提出進一步完善保險監管制度，構建多層次風險管理體系，目標是打造亞洲頂尖的風險管理中心，以金融安全支援實體經濟發展。

保險業監管局（保監局）正積極發展再保險及專屬自保保險業務，加強資本市場與保險業的協同效應，發展國際風險轉移平台。

政府指出，今年已有3間專屬自保保險公司獲批授權，使相關公司總數增至9間，協助企業建立更完整的全球風險管理能力。

此外，當局會繼續推廣保險相連證券（ILS），以縮窄巨災風險保障缺口，並檢視投資者限制，推動ILS基金交易市場發展。政府亦會研究修改法例，引入「受保護單元公司」（PCC）制度，以降低設立專屬自保保險公司及發行ILS的成本。