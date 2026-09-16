施政報告｜新股集資3400億超去年　簡化招股章程披露檢討18C門檻

【施政報告2026、香港施政報告、香港五年規劃、香港一五規劃、港交所、港股、證監會、REIT】本港股票市場表現強勁，截至今年8月底的新股集資額超過3,400億港元，超越去年全年規模。其中，科技板塊流動性已逾四成。對此，證監會將於2027年就精簡招股章程披露要求展開諮詢。



此外，香港不僅將鞏固全球最大跨境財富管理中心優勢，亦將促優質海外房託基金來港雙重上市，吸引多元資金在港配置優質資產。

優化上市制度 擬檢討科技公司市值門檻

證監會與港交所於今年第三季展開提升上市機制競爭力的第二階段諮詢，優化須予公布的交易、關連交易與分拆上市等規定，降低合規成本，提高上市公司企業併購、重組及業務分拆的靈活性。

目前，港股科技板塊的流動性已佔整體市場逾四成。港交所預計於明年上半年就修訂特專科技公司上市制度展開諮詢，包括檢討市值門檻等。

此外，港交所會與內地協調後推出現貨市場「T+1」結算周期；同時與金管局引入「數碼港元」支付方案，目標於今年內進行真實交易。

此外，證監會與港交所推動東南亞及「一帶一路」沿線國家等海外企業來港雙重主要上市及第二上市，並推進把哈薩克斯坦合資格交易所納入認可證券交易所名單。

2026年1月8日，「全球大模型第一股」智譜（02513.HK）登陸港交所。（智譜）

強化跨境財富樞紐 招攬海外房托基金進駐

香港亦於今年躍居全球最大跨境財富管理中心。因此，將推廣發展基金、單一家族辦公室和附帶權益優惠稅制等已通過的條例草案，吸引基金和家族辦公室落戶香港以及更多環球資金在港管理。

此外，證監會將精簡程序，吸引優質海外房託基金來港雙重上市，並於2026年第四季修訂守則。例如，將於本年內提交便利房託基金（REIT）私有化或重組的條例草案；並於2027年上半年提交為準備上市的房託基金寬免轉讓非住宅物業印花稅的條例草案。

同時，香港將吸引多元資金在港配置優質資產。例如，推動內地保險資金投資香港ETF，推動港交所與東南亞交易所互掛ETF。亦將取消強積金基金（MPF）投資合資格指數追蹤ETF的總投資上限等，促進強積金基金善用本地優質ETF。