施政報告｜年內推強積金全自由行　擬修例追討拖欠供款

強積金改革再有新進展。政府表示，將於今年年底前向立法會提交修訂條例草案，優化向僱主追討拖欠強積金供款的程序；同時，強積金首階段「全自由行」將於今年內推行，當局亦正擬備立法建議，推行惠及其餘僱員的第二階段「全自由行」。



積金局主席劉麥嘉軒（積金局圖片）

首階段強積金「全自由行」今年推出

「全自由行」是進一步增加打工仔選擇強積金計劃的自主權，讓僱員可以將自己強積金戶口內的供款，全為了部轉移至自己選擇的強積金公司管理。

現時「半自由行」主要容許僱員將自己支付的5%「僱員強制性供款」轉走，但僱主支付的5%強制性供款，仍須留在僱主所選擇的強積金計劃內。待「全自由行」落實後，僱員及僱主雙方作出的強制性供款均可由僱員自行選擇管理計劃，打工仔在強積金投資選擇上的自主程度將進一步提高。

放寬ETF投資限制 強積金可更靈活配置

除「全自由行」外，政府亦提出進一步放寬強積金基金投資限制，取消強積金基金投資合資格指數追蹤ETF的總投資上限等限制，讓強積金基金更靈活運用本地優質ETF。

相關措施有望擴闊強積金基金的投資配置空間，亦讓本地ETF市場與逾千億元規模的強積金資產有更緊密的連繫。黃金ETF方面，強制性公積金計劃管理局（積金局）已於今年7月優化相關審批制度，提升強積金基金投資黃金ETF的靈活性。

隨着ETF投資限制逐步放寬，加上黃金ETF審批制度優化，強積金基金可投資的產品及配置方式進一步增加。