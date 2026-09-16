施政報告2026｜照顧者生活津貼增至每月$3,300　推社區照顧者飯堂

【施政報告2026】新一份《施政報告》今日（16日）公布。行政長官李家超表示，低收入護老者及殘疾人士照顧者的生活津貼計劃金額，將會增加至每月3,300元，料超過一萬個低收入家庭受惠。此外，政府將推出「社區照顧者飯堂」，善用綜合青少年服務中心非繁忙時段，為獨居長者、雙老家庭、殘疾人士、照顧者有特殊需要的兒童及家人等，提供廉價營養晚餐。



行政長官李家超表示，低收入護老者及殘疾人士照顧者的生活津貼計劃金額，將會增加一成至每月3,300元，料超過一萬個低收入家庭受惠。（資料圖片/夏家朗攝）

照顧者生活津貼增至每月$3,300

《施政報告》提出，低收入家庭護老者、低收入殘疾人士的照顧者生活津貼計劃的津貼額將增加一成至每月3,300元，預計超過10,000個低收入家庭受惠

另外，政府將會再推出兩間「社區客廳」，服務約10,000個劏房戶。有關部門亦會分階段建立「社福數據分享平台」，整合相關政府部門及非政府機構的社福數據，利用AI及早識別高風險人士或家庭以提早介入和應對。《施政報告》提出，明年上半年會先聯同個別政府部門及非政府機構試行數據整合和分析。

設立配對平台 今年內推出首輪

政府將牽頭構建配對平台，推動政商民三方扶弱模式制度化，促進家族辦公室及商界資源與民間社福項目對接，今年內推出首輪配對，由精準扶貧委員會訂定目標群組和主題，邀請非政府組織提交建議書。

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推社區照顧者飯堂 提供廉價營養晚餐

政府將推出「社區照顧者飯堂」，善用綜合青少年服務中心非繁忙時段，為獨居長者、雙老家庭、殘疾人士、照顧者有特殊需要的兒童以及家人等，提供廉價營養晚餐，推動他們融入社區。政府亦會推出「幸福加友車」，以流動服務車為舊樓的長者和照顧者提供方便服務。

《施政報告》提到，2027年4月起，「安老院舍照顧者培訓試行計劃」及「護理員照顧殘疾人士培訓試行計劃」將恆常化。此外，為加強殘疾人士復康服務，政府會增加約460個日間、住宿及學前復康服務名額。