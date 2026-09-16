金發局歡迎五年規劃及施政報告　「金融+」策略為人才創新機遇

香港金融發展局（金發局）表示，歡迎行政長官發表《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030）》及2026年《施政報告》。金發局指出，香港繼續蟬聯全球第三大金融中心，兩份政策文件亦以推進香港國際金融中心發展為重點，進一步鞏固香港國際金融中心定位。



金融發展局主席洪丕正。（資料圖片）

涵蓋多元金融範疇 鞏固香港全球關鍵資本樞紐地位

政策文件涵蓋多個金融發展範疇，包括離岸人民幣業務樞紐、國際資產及財富管理中心、國際風險管理中心、資本市場發展、大宗商品交易生態圈、「金融+」賦能，以及金融風險管控等，同時強調支持青年及人才發展。

金發局主席洪丕正表示：「先進科技正推動金融及整體經濟轉型，重塑全球金融格局。香港必須把握此變革契機，積極投資下一代人才。政府推行的『金融+』策略，為人才發展開創新機遇，金發局將與業界夥伴緊密合作，支持年輕一代，進一步鞏固香港作為全球關鍵資本樞紐的地位。」

《施政報告》提出，為協助青年就業及發展，金發局將與業界攜手推出為期兩年的「金融服務業青年實習計劃」，提供1,000個金融服務相關青年實習職位。政府亦將與金發局合作推出黃金交易相關課程，介紹黃金交易全鏈條發展，以支持香港黃金交易市場發展。

金發局指出，《施政報告》提出的多項措施，與其研究報告所建議的發展方向一致。其中，在鞏固香港國際金融中心定位方面，政策方向呼應金發局倡議建立具聯通性、涵蓋多幣種及多資產的全球資本形成樞紐。

金發局（資料圖片）

在上市及資本市場方面，金發局表示，吸引東南亞及「一帶一路」市場企業來港進行雙重主要上市及第二上市，可擴大發行人基礎，並促進企業國際化。

另外，迅清結算營運的債務工具中央結算系統平台提供全球證券服務，並優化跨結算所的保證金安排，金發局認為有助落實提升抵押品流動性及跨系統互操作性的相關建議。

與此同時，深化離岸人民幣業務，包括把人民幣櫃台納入港股南向通，以及建設大宗商品交易樞紐、推動黃金交易發展，亦與金發局過往提出的相關建議一致，有助進一步鞏固香港在全球資本流動中的角色。

金發局行政總監董一岳博士（資料圖片）

香港金融業發展高居全球第一

適逢《五年規劃》及《施政報告》公布，英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院同日發布第40期《全球金融中心指數》報告，再度確認香港位列全球三大金融中心，並保持亞太區領先地位。

報告顯示，香港在多個金融中心競爭力指標中排名靠前。其中，「金融業發展」排名全球第一，「營商環境」、「人力資本」及「基礎設施」則位列全球第二。

按行業分類，香港的金融、保險及投資管理行業同樣位居全球榜首。香港在金融科技方面亦持續保持領先，反映其金融科技產品及相關生態的競爭力。

金發局行政總監董一岳博士表示：「我們感謝政府對金發局委以發展金融人才的重任。立足於公私營界別的交匯點，我們期望進一步加強人才培育工作，加深與各方夥伴合作，並協助香港把握金融轉型所帶來的新興機遇。」