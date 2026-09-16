銀行業歡迎五年規劃及施政報告　滙豐廖宜建：北都適合多元化融資

政府公布《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026-2030）》及新一份《施政報告》，為本港經濟長遠發展訂下明確方向，並加強與國家發展戰略對接。滙豐表示高度歡迎，認為《五年規劃》和《施政報告》中提出的各項措施，將有助香港經濟多元化發展，並提升其作為國際金融中心及離岸人民幣樞紐的地位。



滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建。（梁鵬威攝）

滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示：「我們樂見《五年規劃》將有關鞏固香港國際金融中心地位的措施置於首要位置。相信到2030年，香港將在人才多元化、數字化市場基建、資本市場廣度，以及處理多幣種交易結算能力等方面，成為領先的國際金融中心。至於加強金融、財富管理及保險領域的跨境協作，將進一步支持粵港澳大灣區的經濟融合。」

中資出海邁3.0階段 讚港股通納人民幣櫃台

談及離岸人民幣市場發展，廖宜建指出，隨着中資企業出海進入3.0階段，中國在全球貿易和跨境投資中的比重將持續擴大。在此背景下，離岸人民幣作為支付、融資、投資及儲備貨幣的重要性日益提升。匯豐表示，歡迎當局透過不同措施持續提升離岸人民幣流動性，例如推出七天離岸人民幣流動資金投標機制。

他進一步補充：「過去12年，互聯互通機制已成為香港國際金融中心獨有的競爭優勢。我們相信，透過把人民幣櫃台納入港股通、推出離岸人民幣債券指數等優化措施，將顯著加強人民幣投資渠道及更廣泛的產品生態圈發展，讓境內、外的投資者與發行人都能受惠。」

匯豐表示，歡迎當局透過不同措施持續提升離岸人民幣流動性，例如推出七天離岸人民幣流動資金投標機制。(資料圖片)

香港具優勢發展人民幣計價黃金產品

針對政府推動黃金市場發展，廖宜建認為相關措施令人鼓舞，並特別強調2025年，亞洲佔全球金銀條需求超過60%，香港有條件成為區域黃金清算樞紐及引入全球投資者的重要門戶。香港的交易時段有效銜接亞洲、歐洲及美國時區，使其成為跨時區即期、遠期及掉期交易活動的理想平台，尤其適合採用全球策略的機構客戶。同時，匯豐歡迎當局善用代幣化技術推動黃金產品開發。

他亦說明：「成熟的黃金交易樞紐不僅支持黃金的存儲、交易、清算及結算，更能帶動包括黃金貸款、庫存融資及風險管理工具在內的金融產品生態圈的發展。與此同時，作為全球最大的離岸人民幣中心，香港在發展人民幣計價黃金產品方面具備獨特優勢。我們很期待香港建立一個具規模、並且符合國際認可風險管控標準的黃金市場。」

河套深港科技創新合作區。（楊凱力攝）

支持北部都會區PPP模式推動發展 可擴大港元及人民幣債市

就北部都會區的建設，廖宜建表示：「我們歡迎政府鼓勵公私營合作（PPP）、以靈活方式推動創新及多元化的發展模式，並致力於可持續的城市發展。鑑於北部都會區的資金需求前所未有，最適合採用多元化的融資方式，而這亦有賴特區政府、企業及金融業界三方夥伴的合作。我們認為，相關發展可望吸引新的龍頭產業落戶香港，也有助持續擴大港元和離岸人民幣債券市場的規模。」

廖宜建總結時指出，作為連接內地與世界的『超級連繫人』，香港將持續鞏固其作為全球首選離岸人民幣樞紐的地位，並成為推動人工智能和前沿科技發展的全球高地。香港是滙豐集團的本位市場。匯豐與同系的恒生銀行一樣，對香港前景充滿信心，將繼續在港投資。

禤惠儀指，將善用環球市場經驗，積極完善香港黃金價值鏈布局，同時推動人民幣計價及結算的大宗商品市場發展，促進國際黃金中心建設與人民幣國際化的協同發展。

渣打禤惠儀：將支持構建集交易、清算、儲存及相關配套於一體的黃金生態圈

渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示：「渣打銀行歡迎《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026 - 2030）》以前瞻視野和策略布局，為香港未來五年經濟及社會發展定下具歷史意義的方向。《行政長官2026年施政報告》亦提出一系列積極務實的措施，推動經濟多元發展，與各界共創新增長動能。

香港是全球最大的跨境財富管理中心，聯通內地與國際市場。就政府進一步推動財富管理及家族辦公室發展，渣打將繼續發揮跨境網絡及高端財富管理專長，豐富投資產品和風險管理工具，吸引更多國際資金及家族辦公室來港，鞏固香港作為國際資金『安全港』及領先財富管理樞紐的地位。

香港同時是全球最大的離岸人民幣業務樞紐。渣打歡迎政府擬通過優化與中國人民銀行的貨幣互換協議安排及推出七天離岸人民幣流動資金投標機制等，增加離岸人民幣流動性及促進資金雙向流動的措施。我們期待當局未來進一步豐富離岸人民幣產品、風險管理工具及資產用途，提升人民幣在投融資、交易及風險管理等方面的功能和應用，從而吸引更多優質發行人發行點心債及以人民幣融資，並善用人民幣業務資金安排，擴展離岸人民幣的應用場景。

作為參與香港黃金中央清算及結算系統試行的銀行之一，渣打樂見相關系統將於明年首季正式啟用，並支持政府發展業界交流平台。作為亞洲黃金市場主要參與者之一，以及少數在香港設有專屬貴金屬交易團隊的國際銀行，我們將善用環球市場經驗，積極完善香港黃金價值鏈布局，支持構建集交易、清算、儲存及相關配套於一體的黃金生態圈；同時推動人民幣計價及結算的大宗商品市場發展，促進國際黃金中心建設與人民幣國際化的協同發展。

金融是香港重要的經濟支柱及核心優勢，佔本地生產總值超過四分之一，渣打將配合政府推動『金融+』發展策略，促進金融業與創科、專業服務及其他產業的融合，包括善用『商業數據通』等基建及跨境數據流動平台，推動數字貿易融資及供應鏈金融，同時支持數字資產市場創新、可持續及綠色金融、知識產權融資，以及普惠金融等發展，以金融服務強化香港在創科、貿易、可持續發展方面的國際地位，提升金融服務實體經濟的能力，培育未來增長新動能。

展望未來，渣打將繼續全力支持政府施政，透過全球網絡及多元平台向國際市場推廣香港優勢，吸引更多人才、企業及資金匯聚香港，並配合北部都會區發展成為香港長遠增長引擎，以金融力量促進跨界別合作。同時透過政府領導的『內地企業出海專班』，發揮香港『超級連繫人』及『超級增值人』的優勢，促進內地企業『走出去』及國際資本『引進來』，提升香港的競爭力和影響力，進一步鞏固香港作為國家金融對外開放重要平台的地位。」

行政長官李家超今日（16日）率領一眾問責官員舉行《施政報告》及首份五年規劃記者會。（梁鵬威攝）

香港銀行學會指出政策落地依賴專業人才

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗表示：「學會歡迎政府制定香港第一個五年規劃，主動對接國家『十五五』規劃，為香港發展提供清晰和具延續性的方向；而施政報告則提出相應的落實策略。香港今年在《全球金融中心指數》繼續位列全球第三，並躍居全球最大跨境財富管理中心，反映香港作為國際金融中心的實力。學會將持續加強銀行業能力建設，協助業界落實金融政策的願景。」

梁嘉麗補充道，金融政策能否有效落地，不僅取決於市場、產品、科技發展和基建，亦有賴業界具備相應的專業人才和能力。面對人工智能在不同金融領域加快應用，以及離岸人民幣業務和跨境財富管理持續發展，從業員需要掌握銀行專業知識、科技應用、監管合規及風險管理能力，並具備跨境視野和專業判斷。

人才是香港保持金融競爭力的重要基礎，除了吸引國際專才來港，業界亦須培育本地及年輕人才、協助在職從業員提升技能，並為來港人才提供適切的專業支援、清晰的專業發展及資歷銜接路徑。

WeLab Bank：支持金管局研究運用 AI 技術分析支付數據

WeLab Bank（「匯立銀行」）歡迎行政長官今日公布香港首個五年規劃及《2026年施政報告》（《施政報告》），當中提出深化人工智能（AI）應用以賦能各業，並加強AI風險治理等措施。

WeLab Bank行政總裁李家達表示：「WeLab Bank樂見政府將 AI 視為數字時代的核心發展動力，並加大力度推動 AI 在各行各業的應用，在促進AI創新與風險治理之間取得平衡。我們相信，有關措施將有助加快產業轉型升級，進一步推動『AI+』及『金融+』的融合發展，鞏固香港作為『超級聯繫人』和『超級增值人』的角色。對銀行業而言，清晰而健全的治理框架，是安全及負責任應用 AI 的重要基礎，既有助業界加快創新，亦能加強客戶保障及市場信心，進一步提升香港作為國際金融中心的競爭力。作為一家以AI-first 為目標的數字銀行，WeLab Bank亦秉持 AI 發展與風險治理並重的理念，並致力與不同戰略夥伴合作，加速 AI 在銀行不同場景的應用，提升營運效能，為客戶創造更大價值。

我們亦支持金管局研究運用 AI 技術分析支付數據，強化同業偵測可疑交易的能力；亦樂見政府推動全民AI培訓，普及 AI 素養及應用技能，為香港數字經濟培育更多人才。未來，我們期待與業界攜手，以 AI 推動數字金融發展，為香港國際金融中心的高質量及可持續發展注入創新動能。」

平安數字銀行：深化金融互聯互通 賦能貿易企業「出海」支持「金融+」

平安數字銀行歡迎相關政策，同時會積極發揮數碼金融優勢，全力配合政府落實各項政策措施。平安數字銀行行政總裁姚文松表示：「《香港第一個五年規劃》和新一份《施政報告》環環相扣，當中強調金融是香港的根本和最大優勢，強化香港作為聯通全球金融市場的樞紐功能。作為平安集團在港的綜合金融平台之一，平安數字銀行亦肩負起集團於大灣區金融和財富領域中的聯繫角色；我們會全力配合施政方向，協助深化香港與內地和國際市場的互聯互通，提升自身優勢及抓緊機遇。平安數字銀行貫徹個人銀行與商業銀行並重的發展策略，一方面透過個人銀行會發揮『保險DNA』優勢，以線上線下保險為客戶的未來帶來保障，並滿足客戶對環球財富配置需求，協助推動香港鞏固全球領先跨境財富管理中心的地位；另一方面以商業銀行支援貿易中小企及跨境電商，重點發展貿易融資，以金融服務實體經濟，全力協助推進『金融+』。」

姚文松續指：「我們十分支持政府推動人工智能(「AI」)發展和應用，以及研究立法規管深偽相關詐騙。平安數字銀行一直致力深化AI應用，並貫徹『以AI防禦AI』的理念，以AI優化涉及深度偽造詐騙的偵查能力，提升反詐騙偵查的精準度。我們會繼續深化AI的應用場景，協助提升香港AI發展的國際競爭力。」

平安數字銀行作為平安集團在港的綜合金融平台之一，一直緊貼粵港澳大灣區金融互聯互通的發展趨勢，持續優化跨境匯款、外匯及理財服務，推動財富管理發展，助力香港鞏固國際金融中心及全球領先跨境財富管理中心的地位。同時，平安數字銀行個人銀行將繼續發揮「保險DNA」與全牌照優勢，提供線下及線下全方位的保險服務，為客戶帶來「一個賬戶盡攬存款、投資與保險」的一站式金融體驗。

商業銀行方面，平安數字銀行作為支持貿易企業的中堅分子，積極響應政府推進「金融+」，以金融服務實體經濟，善用商業數據發展數字經濟的策略，並活用貿易、物流及金融等多元數據重塑信貸審批流程，為貿易中小企和跨境電商提供快速靈活的融資與商業銀行服務。平安數字銀行將會繼續為貿易中小企領航，推動商業數據的跨界別流動，數據賦能，助力企業把握「出海」拓展市場的機遇。

展望未來，平安數字銀行會發揮科技創新與靈活服務的優勢，與特區政府、監管機構及業界夥伴保持緊密合作，支持《香港第一個五年規劃》及《施政報告》各項政策落地，共同推動香港金融業穩健高質量發展。