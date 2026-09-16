信和支持《五年規劃》、《施政報告》　主席黃永光對前景充滿信心

【施政報告2026、香港施政報告、香港五年規劃、香港一五規劃、樓市、樓價、房地產、房屋政策】信和集團主席黃永光表示，非常支持行政長官發表具前瞻性的香港第一個《五年規劃》以及新一份《施政報告》，為香港未來發展勾劃清晰藍圖，充分展現行政長官帶領團隊對香港長遠發展的遠見和承擔。



黃永光續表示，《五年規劃》及《施政報告》兼顧發展、改革與民生需要，在鞏固香港傳統優勢的同時，積極開拓新機遇，培育創科及新產業發展動能，並透過推進北部都會區發展，為香港創造更廣闊的發展空間，助力香港主動對接國家「十五五」規劃及發展策略，更好融入國家發展大局。集團對《五年規劃》所訂下的發展路徑及香港前景充滿信心。

信和集團將繼續與政府及社會各界攜手合作，持續支持創科發展，以及「社區客廳」等惠民項目，為香港繁榮穩定及提升市民福祉作出貢獻。

信和集團主席黃永光。

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