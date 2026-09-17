香港五年規劃｜太古︰對港府致力打造新型航空產業生態圈感鼓舞

行政長官李家超公布香港首個《五年規劃》及2026年施政報告，太古集團表示，《五年規劃》為鞏固香港既有的國際優勢、創造未來發展新動能，以及改善民生和社會福祉，提供了重要的策略藍圖。

太古稱，欣悉政府明確承諾鞏固香港作為國際金融中心及國際航空樞紐的地位，同時加快創科發展、深化融入國家發展大局及大灣區，並推進北部都會區發展。

國泰母企太古又指，支持政府透過擴展國際航空網絡進一步鞏固香港國際航空樞紐地位。太古亦對政府致力打造新型航空產業生態圈感到鼓舞，有關措施包括設立亞洲首個飛機部件處理及交易中心，以及推動香港可持續航空燃料 (SAF) 產業鏈。

太古稱，欣悉政府明確承諾鞏固香港作為國際金融中心及國際航空樞紐的地位。(國泰網頁圖片)

太古又認同，政府進一步鞏固香港國際金融中心地位的承諾。吸引企業總部落戶香港以及推進城市更新等措施，將進一步提升本港金融服務生態系統的深度和競爭力，同時增強香港對全球企業和人才的吸引力。

太古稱，尤其歡迎政府研究港深西部鐵路南延至香港國際機場的可行性，以加強北部都會區與香港國際機場之間的連接。該延線將促進空鐵聯運發展，進一步提升香港的整體聯通性及其門戶地位。

香港太古集團有限公司主席白德利表示：「香港首個《五年規劃》為提升香港的國際競爭力及創造長遠發展新動能，訂立了清晰的策略方向。規劃聚焦鞏固香港作為國際金融中心及國際航空樞紐的角色，同時推動創新發展及深化融入國家發展大局。太古一直堅守促進香港長遠繁榮發展的承諾。集團期待在香港發展的新篇章中繼續作出貢獻。」