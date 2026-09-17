香港五年規劃｜提及深圳逾百次　兩地在科技、產業等領域協同發展

9月16日，行政長官李家超發表香港首份《五年規劃》（《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026-2030年）》）。他指出，五年規劃設五大主要目標，包括：經濟發展取得新突破；國際競爭力和影響力持續提升；北部都會區建設加速提效；民生福祉顯著改善；融入和服務國家發展大局取得重大進展。



據梳理，《規劃》涉深圳相關表述超過100次：「深圳」18次、「深港」37次、「河套」30次、「前海」12次，另提及后海灣、鹽田、皇崗口岸、梧桐山等；若計入「港深」（港深西部鐵路、港深口岸經濟帶等），涉深表述合計超過110處。《規劃》在科技、產業、人才等領域強調兩地協同發展。



特首李家超9月16日下午舉行第一個五年規劃及新一份施政報告記者會。(左起）律政司司長林定國、政務司司長陳國基、李家超、財政司司長陳茂波和政制及內地事務局局長謝小華展示兩本報告。（方承恩攝）

綜合「深圳發布」、「深政觀察」微信公眾號報道，《規劃》分7篇28章、60餘節、105個指標，深港合作是貫穿始終的核心邏輯之一，「協同機制、要素流動、規則對接」也在這種關係描述中被頻頻提及。

北部都會區建設加速提效

北部都會區建設加速提效是五年規劃的五大主要目標之一。香港五年規劃為北部都會區專列一篇，目標是要把北部都會區建設成為香港深度參與粵港澳大灣區建設、主動融入和服務國家發展大局的主平台，發展新質生產力的新引擎。

規劃提出，實現河套深港科技創新合作區為世界級創科平台的目標，加快建設新田科技城、沙嶺數據園區、洪水橋、流浮山等產業區。

特首李家超9月16日下午舉行第一個五年規劃及新一份施政報告記者會。(左起）律政司司長林定國、政務司司長陳國基、李家超、財政司司長陳茂波和政制及內地事務局局長謝小華一同出席。（方承恩攝）

規劃明確，優先建設河套深港科技創新合作區香港園區。統籌推進河套深港科技創新合作區「一河兩岸、一區兩園」開發建設，加強香港園區和深圳園區在空間佈局、規劃銜接、設施互聯等方面協同對接，構建有效的特殊監管體系。

支持河套深港科技創新合作區深圳園區趨同香港對接國際的科研規則，促進人員、物資、資金、數據等要素安全高效便捷流動。規劃還提出，洪水橋╱廈村和流浮山新發展區與毗鄰的前海合作區及南山高新科技聚集區協同發展。

河套香港園區將分期發展。（河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要 ）

針對大都會本地及跨境運輸基建銜接，規劃提出，加快推進與北部都會區相關的重要鐵路及道路項目，包括北都公路（新田段）和十一號幹線南端的青龍大橋、連接新皇崗口岸的北環線支線，以及港深西部鐵路香港段。加快推進港深西部鐵路前期工作，於2027年為項目香港段詳細設計及建造工程招標，力爭於2035年港深兩地同步開通香港段和深圳段。

深化粵港澳大灣區建設

香港五年規劃在第四篇「深化粵港澳大灣區建設 搭建全球合作網絡」中提出，推進前海、南沙、河套重大合作平台建設，加強與內地城市在科技創新、產業協作、基礎建設互聯互通方面的合作。

在科技創新合作中，香港會以河套深港科技創新合作區香港園區為重心，進一步強化與粵港澳大灣區其他城市的戰略對接，尤其是深圳的戰略性新興產業集群，並促進創科要素跨境流動，推動科研成果在粵港澳大灣區其他城市轉化，以及規模化、產業化應用。與深圳實現「合作研發、協同轉化、共享發展」，以構建新興與未來產業的產業鏈協同機制和模式，鞏固提升「深圳 — 香港 — 廣州」全球創新集群領先地位。

河套深港科技創新合作區。（楊凱力攝）

在基礎設施「硬聯通」方面，推進港深西部鐵路和北環線支線項目，以提升港深西部及中部跨境客運服務的能力和水平。開展港深西部鐵路香港段未來南向延伸的研究，加強北部都會區與香港國際機場的連接。

在規則銜接、機制對接「軟聯通」方面，以深港醫學專科培訓中心為切入點，構建「深港聯動、灣區融合」的專科培訓新格局，進一步擴大培訓覆蓋範圍，涵蓋更多不同學科的內地醫師。發揮重建後的皇崗口岸優勢，實施「一地兩檢」及採用嶄新的「合作查驗、一次放行」通關模式。以「跨河建」形式重建沙頭角口岸，並會採用上述的新型便利通關模式，而現有口岸在條件許可下亦考慮引入。加強與深圳、廣州等城市的金融市場聯動，促進跨境數據驗證平台應用。

新皇崗口岸設28條「五合一」車道。（深圳口岸發佈）

新皇崗口岸今日進行第四次大型演練，超過兩萬名公務員參與，現場人頭湧湧。（湯致遠攝）

在「心聯通」方面，深化港深兩地生態合作，搭建港深兩地公眾參與生物多樣性保護的合作橋樑，開展港深生態廊道生境監測及觀察的合作。

針對前海深港現代服務業合作區，支持兩地探索科技與金融協同發展，為內地私募市場引進更多境外資金。支持香港現代服務業（包括建築設計、財稅會計、諮詢評估等國際化專業服務和資源）立足前海，拓展內地市場。推進深港在知識產權的跨境合作。擴大以前海為香港建築工程管理制度試點平台。

前海深港現代服務業合作區建設專班在深圳舉行會議。（香港政府）

繼續深化兩地在法律服務、仲裁調解等專業的精準對接與制度化合作，為推動建設國際商事糾紛多元解決機制貢獻力量。支持香港青年把握前海深港青年夢工場等不同政策機遇，孵化更多具國際視野的香港創新創業團隊及具競爭力的創業項目。

透過前海聯合交易中心繼續發展好大豆離岸現貨市場，與相關機構共同採納跨境人民幣結算和數字人民幣使用，強化香港全球離岸人民幣業務樞紐功能。支持在前海建設深港數據跨境安全便捷通道，拓展深港在醫療、金融、教育等領域的數據合作。

針對河套深港科技創新合作區，河套深港科技創新合作區香港園區將與深圳園區強強聯手，共同將河套深港科技創新合作區打造成為粵港澳大灣區國際科技創新中心重要極點，以及高質量發展的重要引擎。

6月28日，李家超在社交平台上載早前到訪河套香港園區的影片，指治理香港要深耕細作，同時亦要不斷改革創新。（李家超FB）

強化「四中心、一高地」建設

未來五年，香港將持續鞏固提升國際金融中心、國際航運中心和國際航空樞紐、國際貿易中心地位，加快建設國際創新科技中心，打造國際高端人才集聚高地。

圍繞國際金融中心，加強上市制度的競爭力及提升證券市場基建的營運效率，支持內地及海外行業龍頭及優質新興產業企業赴港上市，包括深化香港交易所與前海股權交易中心對接合作，助力更多內地優質企業透過香港的上市平台對接國際資本市場，構建更加順暢高效的上市服務。發展人民幣大宗商品交易，與內地市場錯位互補發展，包括與前海聯合交易中心協同合作。

圍繞國際航運中心和航空樞紐，與深圳、惠州開展國際航運和港口合作，探索港深跨境貨櫃（集裝箱）貨運和特定航線江海直達運輸模式。研究與深圳及澳門機場合作，推動空域協同管理與航線優化，提升航班與運力效率，強化貨運、維修及培訓合作。

圍繞國際創新科技中心及國際高端人才集聚高地，在河套深港科技創新合作區香港園區構建粵港澳大灣區氣象監測數據平台，促進數據互聯互通，共享成果。實施河套深港科技創新合作區「一河兩岸、一區兩園」高質量發展，促進創新要素在深港兩園跨境流動，推動科研機構、創科企業及專業服務在區內集聚。

香港科學園深圳分園。（河套深圳園區）

至 2030年，香港園區與深圳園區基本形成高效創新協同機制。以河套深港科技創新合作區香港園區內的粵港澳大灣區國際臨床試驗所為核心，與深圳園區內的粵港澳大灣區國際臨床試驗中心發揮「一所一中心」協同效應。

此外，在加強生態保護的規劃內容中還提到，深化港深兩地生態合作，搭建港深兩地公眾參與生物多樣性保護的合作橋樑，落實建設「深圳梧桐山—香港紅花嶺生態廊道」，促進深港生態融合。加強保育深圳灣（后海灣）濕地，推進珊瑚保育，並落實深港兩地大型水生野生動物救護協作安排。

深港協同發展規劃在施政報告中有所體現

特首李家超9月16日下午舉行第一個五年規劃及新一份施政報告記者會。(左起）政務司司長陳國基、李家超及財政司司長陳茂波展示兩本報告。（梁鵬威攝）

同日，香港特區行政長官在特區立法會發表其任期內第五份施政報告，主題為「以長遠謀全局 以改革開新篇 促發展創機遇 惠民生向未來」。這是落實五年規劃的年度報告和行政長官因應實際情況的年度施政重點，前文提到的不少深港協同發展規劃都在施政報告中有所體現。

優化創新科技發展體制建設。河套深港科技創新合作區香港園區（河套香港園區）於2025年年底正式開園，推動生命健康科技、AI與數據科學、先進製造與新能源產業，以及高端生產性服務業。粵港澳大灣區國際臨床試驗所（試驗所）已成立，透過「大灣區臨床試驗協作平台」，發揮河套「一區兩園」、「一所一中心」的協同效應，推動示範性多中心臨床試驗；同時完善臨床試驗基礎設施，配合藥物審批機制改革，為創新藥械企業提供一站式支援。

大灣區國際臨床試驗所開幕。（香港政府新聞網）

加快建設北部都會區。位處河套香港園區的粵港澳大灣區國際臨床試驗所已投入運作，與位處深圳園區的粵港澳大灣區國際臨床試驗中心協同推動醫療創新及臨床試驗發展。政府成立的洪水橋產業園有限公司正積極與深圳市前海管理局對接，就善用雙方產業優勢建立共贏合作模式簽訂合作備忘錄。為強化香港國際機場與北都以至內地的接駁，明年會提出港深西部鐵路南延的初步方案。

行政長官李家超今日（16日）率領一眾問責官員舉行《施政報告》及首份五年規劃記者會。（梁鵬威攝）

深化粵港澳大灣區建設。政府會支持前海深港現代服務業合作區發揮先行先試作用，透過合格境外有限合夥人（QFLP）機制、香港工程制度試點、前海深港青年夢工場、前海聯合交易中心、深港數據跨境安全便捷通道等項目，以及港深西部鐵路等跨境基建規劃，促進香港現代服務業立足前海，並拓展內地市場。

港交所科技（深圳）有限公司落戶前海多年，已發展為前海最具規模的香港科技公司之一，有逾300人的國際金融科技人才，為港交所及旗下的LME和前海聯合交易中心提供金融科技支持，並擔當連接國際金融科技標準與內地交易平台的重要橋樑。會深化以前海為聯繫點，助力香港法律及其他專業服務與大灣區的出海企業對接，善用香港專業服務的優勢，支援內地出海企業。

為促進粵港澳軌道交通協同發展，正全速推進北環線項目和港深西部鐵路（洪水橋至前海），目標分別在2034年和2035年開通，全面打通港深軌道交通網絡。

香港會研究優化跨境徵信互通及深港跨境數據驗證平台，包括覆蓋範圍、作業流程等。

在國家工信部的統籌協調下，政府會與廣東省就推進新型工業化磋商具體的行動計劃，並與深圳市按「合作研發、協同轉化、共享發展」原則，簽署合作備忘錄，推動建立產業創新平台，構建新興與未來產業鏈協同機制和模式。

香港八所教資會資助大學已在深圳設立產學研基地、研究院或科研實驗室。

2026至2027年間，以前海為聯繫點進行兩場業務對接活動，加強香港法律及其他專業服務與大灣區的出海企業對接。