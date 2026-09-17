國泰航空8月載客量升5%　香港快運微跌　預告9月客運需求相對淡靜

國泰航空(0293)公布8月客、貨運量數據，當月載客量約282.75萬人次，按年增加5.4%，可用座位公里數增加3.4%。今年首8個月，載客量2154.75萬人次，增加14.6%。

至於香港快運，8月載客量約79.61萬人次，按年微降0.8%，可用座位公里數則增加3.3%；首8個月，載客量約571.68萬人次，增加8.3%。

貨運方面，國泰貨運8月載貨量約15.19萬公噸，按年增加8.6%，可用貨物噸公里數上升1.4%；首8個月，載貨量約116.95萬公噸，增加8.2%。

香港快運（圖源：視覺中國）

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，縱使面對航空燃油價格高企，集團於8月份客貨運業務繼續錄得良好表現，主要受暑期後半段旺盛的旅遊需求及主要市場錄得穩健的貨運需求帶動。月內，國泰航空與香港快運合共接載逾360萬人次乘客，創下歷年新高，亦較去年同期增長4%。

她又稱，承接上月的強健需求，國泰航空休閒旅遊需求在月內維持穩健，當中以香港及中國內地前往短途目的地的航線，表現尤其理想。此外，隨着新學年開始，前往北美及英國的留學生客流於8月底顯著增加。展望未來，儘管9月的客運需求向來相對淡靜，預料在「國慶黃金周」假期臨近時需求將有所回升。

談及香港快運業務，劉凱詩表示，香港快運的中國內地航線於8月繼續深受歡迎。在運力增長下，中國內地航線的整體載客率仍高達90%。新開通的無錫直航服務廣受顧客歡迎，帶動中國內地網絡的整體表現。隨着暑假旅遊高峰結束，預期9月份的需求相對淡靜。公司仍然專注於刺激整體網絡的旅遊需求，並就運力作出最佳部署。