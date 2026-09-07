國泰與Google合作利用AI避免航跡雲形成　減低對氣候負面影響

國泰航空與Google於周一（9月7日）宣布，合作推行有關航跡雲（Contrails）的研究，結合航空營運數據與人工智能（AI）技術，在實際營運中試驗AI驅動的航跡雲跡應對方案，以減緩航跡雲對氣候帶來的影響。國泰航空是Google在亞太區的首個商業航空公司夥伴，亦是全球首家於超長途航班試行這項新技術的航空公司。



國泰航空與 Google 合作，共同推進航跡雲研究，以更全面了解航空業對氣候的影響。圖中左起：國泰航空航線營運經理 Tony Pringle 機長、國泰數碼及資訊科技董事方逸翔、Google 香港銷售及營運總經理余名德及 Google 氣候與 AI 產品經理 Kemal Armada。（國泰航空圖片）

「航跡雲」（Contrails）是飛機在飛越高空寒冷且潮濕的大氣層時形成的白色尾跡。雖然大部份航跡雲會迅速消散，但亦有可能持續存在並擴散成更廣泛的雲層，將熱量困於大氣層。國泰深明航空業對氣候變化帶來的影響，正積極透過多方面措施應對相關挑戰。

Google的航跡雲應對方案結合AI預測模型、衛星影像偵測工具及大量氣象數據，用以預測容易形成航跡雲的空域，所得資訊可協助航班簽派員及機師作出更準確判斷，並透過調整飛行高度避開相關區域，避免航跡雲的形成，這方式與現時避開氣流的操作相似。

在航機上，國泰航空發揮現代化機隊的優勢，善用機上無線網絡及由內部團隊自主研發的電子飛行資料夾（Electronic Flight Folder，EFF）。機師可透過電子飛行資料夾適時查看Google提供的動態航跡雲預測數據及實時營運資訊，作出更適時及準確的飛行決策。​

國泰航空與Google合作推行有關航跡雲（Contrails）的研究，在實際營運中試驗AI驅動的航跡雲跡應對方案，以減緩航跡雲對氣候帶來的影響。（資料圖片）

​​逾百航班應用 80多班避免航跡雲形成的飛行路線

​這項合作於2025年底展開，至今已在超過100班國泰航空的航班上應用，其中在80多班航班採用了避免航跡雲形成的飛行路線。根據Google估算，這些航班降低了約40%因航跡雲產生的氣候影響。

其中，香港往返新加坡的空域常出現利於航跡雲形成且持久存在的氣象條件，因此成為研究航線之一。初步分析顯示，航機只需輕微調整飛行高度，便可有效避免航跡雲形成，單計此航線所減少的總氣候影響，便佔整個試行計劃總成效的一半以上。

籌備規模更大的第二階段試行計劃

首階段試行計劃在個別航班上取得令人鼓舞的成果，業界仍需進行更多試驗及研究，以評估避免航跡雲形成所帶來的效益。這些具充分科學基礎的研究證據，將有助航空公司、監管機構及其他業界持份者進一步探討相關應用，並支持未來政策制定。

雙方正籌備規模更大的第二階段試行計劃，以便收集更多來自國泰航空亞洲及跨太平洋航線的實際營運數據。此外，雙方亦正與致力推動航跡雲緩減科學研究的非牟利機構Contrails.org合作，將建立更全面的營運數據庫，為航空業提供具價值的參考。