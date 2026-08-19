國泰7月載客增9%　料暑期客運需求持續殷切

國泰航空(0293)7月的載客按年增加9%，國泰航空與香港快運月內合共接載約 350 萬人次乘客。該公司料，暑期客運需求持續殷切。



據國泰公告，7月的載客量271.44萬人次，按年增加9%，可用座位公里數增加5%；今年首7個月，載客量1872.01萬人次，增加16.2%。

至於香港快運，7月載客量75.73萬人次，按年增加10.4%，可用座位公里數則增加8%；首7個月，載客量492.07萬人次，增加9.9%。

另外，國泰貨運7月載貨量約14.86萬公噸，增加6.1%，可用貨物噸公里數跌0.1%；首7個月，載貨量約101.76萬公噸，增加8.1%。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩。（梁鵬威攝）

劉凱詩︰暑期客運需求預料持續殷切

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，國泰航空的休閒旅遊需求在7月保持強健。上半月的需求主要受留學生及探親訪友等長途航線顧客帶動。在7月下旬隨着暑期開始，前往區內目的地的休閒旅遊需求亦隨之增加。展望未來，暑期客運需求預料持續殷切。近期推出「80周年飛躍賞」推廣活動，受到本地顧客歡迎，進一步帶動客運需求。

劉凱詩提到，踏入暑期旅遊旺季，香港快運的泰國及內地航線需求在7月深受歡迎。新開通每日往來無錫的直航服務表現理想，錄得強健的載客率。此外，8月的暑期旅遊需求持續殷切，預訂情況穩健。

談及貨運，她表示，網絡內的貨運需求於7月繼續保持強韌，其中東北亞及東南亞市場增長尤為強健。專業貨運方案延續良好表現。其中，「國泰－特殊貨物運送」受亞洲區內強健的半導體運輸需求帶動；而「國泰－危險品運送」亦因東北亞及大灣區的鋰電池運送需求增加而受惠。展望未來，預計部分航線的需求將會受到暑期影響，但科技產品的運輸需求將保持殷切。國泰將從本月起增加前往美洲的額外貨機運力，並在今年稍後透過香港華民航空於一些區域航線增加貨機運力，以滿足顧客需求。

劉凱詩補充，隨着傳統暑期旅遊旺季開始，7月份載客量繼續錄得按年增長；貨運業務亦持續錄得增長。然而，中東地區局勢升溫，令過去數月有所回落的航空燃油價格在7月再度上升。