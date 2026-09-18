美國加息｜港銀推高息定存優惠　富邦1年期3.25厘　全港最高

聯儲局三年來首次加息0.25厘，聯邦基金利率目標區間升至4厘，並暗示今年尾將再加一次息。美國加息預期下，加上銀債退款潮，本港銀行紛紛上調或者推出定存優惠，當中富邦銀行將12個月定存息上調至3.25厘，若不計銀債退款優惠，為目前是全港新高的1年期港元定存息。至於銀債退款資金方面，大行渣打則推出銀債退款定存優惠，1年期定存息更達3.3厘。



富邦銀行將12個月定存息上調至3.25厘，若不計銀債退款優惠，為目前是全港新高的1年期港元定存息。（資料圖片）

渣打推出銀債退款定存優惠 1年期3.3厘

要取得富邦銀行的12個月定存息3.25厘優惠，需為以手機銀行新資金，起存額達100萬元。而9個月及6個月定存息，也均有3.2厘。該行並同時調高現有資金年利率，100萬元起存加至3.2厘，加幅達15點子， 50萬元起存也相應加至3.1厘。

而低資金門欄則可以考慮數字銀行大象銀行，該行上調3個月及12個月港元定期存款年息至2.6厘及3.2厘，9個月存期年息亦有3厘。起存額僅1000元，不論新舊資金。

恒生銀行推特選客戶1年定存息3.2厘優惠

大行方面，渣打銀行表示，經該行申請銀債的合資格客戶，以退款開立12個月港元定期存款，可享高達3.3厘的優惠年利率。除了定期存款，優惠亦包括投資及保險等產品，該優惠的起存額為10萬港元。一般客戶方面，12個月定存息為2.8厘，而3個月6個月均為2.4厘，起存額為1萬元新資金。

另外，恒生銀行推出特選客戶1年定存息3.2厘優惠，3及6個月為3厘，需透過電話理財或分行開立，起存額為1萬元新資金，推廣期至9月30日。一般客戶方面，2、3及6個月港元定存息率為2.4厘，需透過網上理財開立，適用於優越私人理財、優越理財、優進理財或綜合戶口，起存額同為1萬元新資金。