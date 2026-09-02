美加息預期升溫　港銀定存息1年期最高3.2厘　呢間推短存16厘優惠

中東戰局再升溫，美國十年期國債孳息率升破4.80%，創去年1月以來新高。日前美國聯儲局主席沃什的言論被指是偏向鷹派，令9月中美國加息的機會率大增，港元拆息持續高位，加上時值銀債推出，並將於本周五下午兩時截至公開認購，港銀繼推出定存優惠吸客。當中平安數字銀行推出新客定存優惠，1個月定存息達16厘。



信銀國際上調12個月定存息至3.2厘，與華僑銀行看齊，兩者均為目前全港最高1年期港元定存息。

信銀國際上調12個月定存息至3.2厘 全港最高

平安數字銀行宣布，為慶祝該行踏入六周年，由即日起至9 月 30 日，全新客戶 1憑推薦碼「PR02」成功開立平安數字銀行個人儲蓄賬戶，敍造一個月港元定期存款，首 10 萬港元即可享有 1 個月16%年利率優惠。

其他銀行方面，信銀國際上調12個月定存息至3.2厘，與華僑銀行看齊，兩者均為目前全港最高1年期港元定存息。當中信銀國際1年期定存息優惠，起存額10萬元，但只限CITICfirst或CITICdiamond客戶於手機銀行以新資金開立。華僑銀行1年期定存優惠，則限10萬港元新資金，非理財客戶最高則為3.05厘。

港元拆息短息跌而中長息升 12個月升至3.5厘

港元拆息方面，今日短息跌而中長息升，當中與樓按相關的一個月拆息由升轉跌，跌0.14點子至2.86256厘。短線拆息方面，隔夜拆息跌34.04點子至2.94214厘， 1星期拆息跌15.05點子至2.92536厘，2星期拆息跌6.46點子至2.82679厘。

中長線拆息方面，3個月拆息升0.14點子至3.02821厘，是2025年12月以來最高，6個月拆息升0.07點子至3.21399厘，12個月拆息升1.7點子至3.53024厘，是7月以來最高。