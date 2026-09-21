國慶前留意澳門賭業股｜伍禮賢

十一黃金周作為中國最重要的旅遊消費檔期之一，向來是澳門博彩業的旺季。在內地旅遊需求持續回暖的背景下，黃金周的利好效應預計將對澳門賭業股帶來顯著支撐。



預期黃金周將帶動訪澳客流顯著增加，澳門作為短途旅遊熱點，受惠於交通便利與大灣區「一小時生活圈」的優勢，預期長假期旅客數量將大幅上升。這將直接推動博彩收入回升，尤其是中場業務與高端客群的消費。

澳門作為短途旅遊熱點，受惠於交通便利與大灣區「一小時生活圈」的優勢，預期長假期旅客數量將大幅上升。（Unsplash@Simon Zhu）

其次，早前的歐洲國家盃及美洲盃的分流效應消退。過往每逢舉辦國際頂級足球賽事期間，實體博彩與綜合度假村往往會遭遇短期的「資金分流」與「客流分散」現象。如過去暑期，歐洲國家盃及美洲盃等體育賽事，使部分賭客將注意力與預算轉移至體育投注或居家觀賽，導致澳門博彩業在暑期曾出現季節性放緩。

但筆者認為，「體育博彩」與「娛樂場博彩」在客群與體驗上存在本質差異。大型球賽主要吸引的是大眾體育迷與賽事投注者，這類博彩行為多屬於線上、即時且單次金額較低的娛樂消費。相反，澳門賭場現時的收益來源是以中場為主導的大眾市場為核心，其客戶追求的是親臨其境的綜合度假體驗。這類客群在賭枱的留存時間與平均注碼，遠非短期球迷投注所能比擬。因此，體育賽事帶來的資金分流實屬短暫，並未動搖濠賭股的盈利核心。

澳門賭場現時的收益來源是以中場為主導的大眾市場為核心，其客戶追求的是親臨其境的綜合度假體驗。（新濠博亞娛樂有限公司官網）

第三，根據澳門博彩監察協調局數據，8月博彩收入為218.91億澳門元，雖然按年微降1.2%，但按月比較則顯著回升8.1%。這反映出暑期體育賽事的短期干擾已逐步消化，內地旅客對澳門綜合娛樂體驗的需求依然強勁，積壓的消費意願有望在十一長假期集中釋放。在個股選擇上，金沙中國（1928.HK）與銀河娛樂（0027.HK）無疑是中場與大眾市場實力最強的兩大龍頭。金沙中國上半年淨收益按年升11.1%至38.8億美元，股東應佔溢利為3.98億美元；銀娛上半年收益則按年升4.24%至242.31億元，股東應佔溢利達52.8億元。兩大賭企在中場規模及非博彩「盛事經濟」方面的投入龐大。透過打造頂級演藝娛樂、國際體育賽事及大型會展項目，兩大龍頭正全力構築難以撼動的競爭壁壘，投資者不妨關注。

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