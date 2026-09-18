亞洲首隻光通訊主動ETF　入場費1500元　或推個股槓桿及反向產品

AI伺服器帶動光通訊需求，成為投資者繼存儲股後另一焦點熱炒板塊。惠理集團（0806）借勢宣布推出亞洲首隻光通訊主動型ETF「惠理光通訊主動型ETF」（2811），入場費1500元。



惠理基金ETF業務高級策略師趙善德透露，留意到有同業正申請港股個股槓桿及反向（L&I）產品，惠理亦積極考慮成立該產品，現時市場投資AI流行，有機會在年底推出L&I產品，但暫時未可透露細節。



主動型管理策略 美股佔比逾40%

惠理集團稱，「惠理光通訊主動型ETF」預計9月18日至9月23日進行公開發售，每股發售價15港元，每手100股，最低入場費為1,500港元，預計將於9月25日在香港交易所正式掛牌上市。

惠理基金ETF業務高級策略師趙善德表示，由於光模塊行業技術迭代極為迅速，該ETF採用主動型策略，有利於及時捕捉行業最新技術發展及新上市優質企業。不過，他補充，由於受ETF產品性質限制，未必能夠將IPO前期的公司納入。

趙善德介紹，在投資組合配置上，美股佔40%以上，港股、A股配置分別約25%，亦會視情況配置韓股和台股。投資企業規模上，約70%為光通訊業務佔超50%、基本面較穩定的核心持倉；剩下30%為擁有技術專利或大型客戶，具備高業績彈性的中小型企業。細分板塊上，以光模塊和光晶片為主，其次為光纖及材料、光網絡設備，並適度佈局共封裝光學（CPO）等前沿技術領域。

超大AI數據中心

全球AI算力擴張 光模組需求爆發

隨著人工智能（AI）發展，算力資本開支和需求市場不斷擴張。惠理基金高級基金經理、股票投資郭曉林指出，今年北美雲端服務巨頭在AI領域的資本開支預計將超7,000億美元，明年更有望突破1萬億美元。同時，在下游強勁需求的帶動下，全球光模組市場預計將從今年超600億美元的規模，成長至明年的超1,000億美元。

目前，算力突破瓶頸已從晶片運算能力，擴展至晶片之間的數據傳輸效率。而傳統銅連接因傳輸距離短、功耗高及速率上限低等限制，已無法滿足AI數據中心的龐大需求。因此，光通訊技術將成為市場熱點。

萬張以上專用AI加速晶片（澎湃新聞）

加息推高融資成本 晶片股面臨考驗

近期，隨著美國各大AI巨頭紛紛宣佈放緩AI研發，市場對投資AI風險擔憂有所提升。趙善德認為，AI技術回報目前仍是以預期為主，即使公司拿到訂單，未來收益也未必符合大眾預期。

另外，成本亦是大眾關心的問題。他解釋，短期內大環境息口較高，AI融資成本也將不斷提升。而在需求面，AI行業中的晶片硬件正面對一個很大的瓶頸位。部分企業在選擇AI產品時會著重考慮成本，這其實都是阻礙了相關行業的發展。