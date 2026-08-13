長飛光纖光纜：由傳統光纖股轉型AI光通訊基建股｜彭偉新

長飛光纖光纜（6869）是全球主要的光纖、光纜及相關光器件供應商，集團的核心業務是為電訊網絡、數據中心及雲端運算基建提供「光通訊底層材料和連接方案」。以最新券商預測看，大和估計2026年收入中，光傳輸業務約佔61%，光互聯業務約佔28%，其他業務約佔11%。光傳輸包括光纖、光纜及高端光纖產品，是集團傳統主業；光互聯則包括MPO、AOC、光模組及數據中心內部連接產品，屬增長較快的新業務。換言之，長飛已不只是傳統光纖光纜公司，而是逐步轉向AI數據中心所需的光通訊基建供應商。



行業前景方面，光纖行業過去多年曾經面對供過於求、價格低迷的壓力，但由2025年起，情況明顯轉變。多份報告均指出，AI數據中心需求快速上升，加上上游光纖預製棒供應偏緊，推動高端光纖價格上升。瑞銀引用CRU數據顯示，2026年7月中國G657.A1裸纖價格按月再升2%，美國同類產品價格按月升幅更達19%，反映海外市場亦出現供應緊張。傳統電訊需求未必算很強，但AI數據中心、雲端服務商及高速網絡建設，正成為新的增長引擎。這亦解釋為何市場不再只用傳統周期股角度看待光纖公司，而開始關注其是否能切入AI基建供應鏈。

長飛光纖光纜是全球主要的光纖、光纜及相關光器件供應商。（長飛公司官網）

在行業位置上，長飛的優勢相當清晰。

第一，集團擁有全球領先的光纖預製棒產能，而預製棒可理解為製造光纖的「核心原材料」。當行業供應緊張時，預製棒自給能力高的企業，成本及交付能力會更穩定。

第二，集團在高端光纖技術上走得較前，包括偏振保持光纖、空芯光纖及多芯光纖。這些名詞聽起來複雜，但簡單理解，就是為未來更高速、更低延遲及更高密度的光通訊網絡而設。

第三，集團海外布局較早，截至2025年底已在印尼、南非、巴西、波蘭、德國、墨西哥等地設有海外生產基地，能更貼近國際客戶，亦有助減低部分關稅及供應鏈風險。



業績方面，2025年集團收入為142.52億元人民幣，按年升16.85%；歸母淨利潤8.14億元，按年升20.4%。更重要的是，全年毛利率升至30.7%，較上一年增加3.4個百分點，為集團上市以來首次突破30%。到2026年第一季，盈利改善更加明顯，收入36.95億元，按年升27.7%；歸母淨利潤4.95億元，按年大升226.4%；單季毛利率更升至41.51%。集團其後發出2026年上半年盈利預喜，預計上半年歸母淨利潤達24億至30億元，按年增長711%至914%，意味第二季盈利顯著超出市場原先預期。這反映光纖價格上升及產品結構改善，已真實轉化為利潤。

集團的投資亮點，主要有三方面。

第一，是「光纖價格周期向上」帶來的盈利槓桿。當售價上升而成本相對穩定，盈利增長會快過收入增長。

第二，是「AI光互聯」帶來的新故事。透過子公司長芯博創及相關平台，集團已切入MPO、AOC及光模組等數據中心產品。大和預計光互聯業務2026至2028年的毛利增長速度高於傳統光傳輸業務，並有望在2028年成為更重要的盈利來源。

第三，是「海外收入提升」。中信指出，2025年海外收入佔比已升至42.74%；大和則估計2026年海外收入佔比可進一步升至52%。海外客戶需求較強，加上長約支持，有助提升增長質素。



長飛光纖光纜過去5年的平均Beta值為0.55，系統性風險低於大市。52周最高位曾見305港元，而最低位則曾見31.14港元。以現價129.3港元計，長飛光纖光纜的股價較50天線低28.63%，亦較200天線低4.38%。

長飛光纖光纜股價日線圖走勢。

長飛光纖光纜的機構投資者持股比率為45.94%。自今年3月17日至8月12日期間，股價錄得7.64%的跌幅，不過，期內反而共錄得194.87億港元的資金流入，當中大戶佔168.52億港元，散戶則佔26.27億港元。大戶對散戶資金流比率為6.4比1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升至11.77%，最低曾跌至-3.54%，至於8月12日當日則為7.48%，反映大戶投資者持續吸納，在資金動力上有機會轉強，成為支持股價上升的重要動力。

長飛光纖光纜（06869）於今年3月17日至8月12日期間的資金流狀況。

長飛光纖光纜股價於2025年11月由低位31.14港元開始形成上升走勢後，持續向上，主要受惠全球AI數據中心增加使用光纖連接伺服器，逐步取代部分銅線通訊需求。股價其後一度受制於283港元阻力，並回調至約200港元，其後曾再度反彈。不過，股價在305港元見頂後再度回調，最低跌至91.15港元，曾一度失守整個升浪的61.8%回調目標。不過，股價其後反彈，9天RSI亦成功由30以下水平回升，而且MACD已率先出現牛差訊號，帶動股價反彈。只要股價能成功升破61.8%回調目標位約131港元的阻力，便有望進一步上升，暫時可用192港元至200港元區間作為上升目標。投資者可考慮待股價升破131港元後買入，並以20天線約119港元作止蝕參考。

本人持有長飛光纖光纜的股份。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。



另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

