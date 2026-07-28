美股｜道指高收537點　美光科技及SK海力士ADR同挫近9%

美股周二（7月28日）個別發展，受美伊傳恢復和談的消息刺激，道指最多曾漲逾691點，至收市仍升537點。惟投資者憂慮科技對人工智能（AI）的投資成本過高，令晶片巨頭股價受壓。納指最多曾挫351點或1.4%，其後跌幅收窄，至收市跌0.22%。油價進一步回落，至收市跌逾4%。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間7月29日

【04:33】SanDisk瀉逾14%

道指收市報52,747.32點，升537.24點或1.03%；納指收報24,876.91點，跌55.17點或0.22%；標普500指數收報7,428.78點，升15.60點或0.21%。

重磅科技股方面，Google母公司Alphabet升2.19%、微軟漲1.09%。蘋果公司（Apple）收市升0.94%，其盤中一度升至每股342.89美元，令公司市值首次短暫突破5萬億美元。而前一天急挫近5%的AI晶片龍頭Nvidia，股價亦漲0.25%。

多隻晶片股維持跌勢，美光科技（Micron Technology）跌8.85%、SanDisk瀉14.25%、Intel跌5.86%；SK海力士ADR跌8.98%。

【04:24】中概股指數收漲1.08%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升1.08%。其中，阿里巴巴ADR升0.17%。

【04:16】油價跌逾4% 美元指數徘徊101水平

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報79.26美元，跌3.35美元或4.06%。9月倫敦布蘭特期油每桶收報84.09美元，跌4.27美元或4.83%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於101.41，跌0.12%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報163.86，約升0.04%。

2026年7月10日，蘋果公司起訴OpenAI及兩名前員工，指控對方通過前員工系統性竊取蘋果的商業機密。（Reuters）

【04:15】現貨金價跌逾1% Bitcoin現報6.39萬美元

金價方面。現貨黃金每盎司最新報4,024.54美元，跌52.26美元或1.28%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報63,910.91美元、24小時內約跌1.5%。

【03:50】恒指夜期收報25,480點 高水169點

恒指夜市期指收報25,480點，升138點，較恒指收市25,310點，高水169點，成交12,469張。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間7月28日

【22:51】美光科技跌8% SK海力士挫7%

道指最新報52,554點，升344點或0.66%；納指最新報24,737點，跌194點或0.78%；標普500指數現報7,407.點，跌5點或0.08%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia升0.47%、蘋果公司（Apple）升0.35%、微軟漲1.92%；Amazon則跌1.05%。

多隻晶片股受壓，美光科技（Micron Technology）跌8.80%、英特爾 (Intel) 挫5.95%。台積電、SK海力士的ADR分別跌3.16%和7.10%。

2023年5月25日，中國上海，圖為美光科技公司（Micron Technology）在當地的辦公室。（Reuters）

【22:45】油價跌逾1.5% Bitcoin現報6.3萬美元

油價方面。紐約原油期貨現時每桶81.35美元，跌1.26美元或1.53%。倫敦布蘭特期油每桶報84.04美元，跌1.83美元或2.13%。

另外，CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報63,296.92 美元、24小時內約跌2%。