新世界深圳瑧悅推港人置業優惠　高達13.8萬人幣　港人買家佔10%

由新世界發展（0017）旗下的深圳龍崗區大型綜合項目「新世界188號」住宅項目「瑧悅」首階段已於今年4月開售。發展商最新推出港人置業優惠，購買住宅項目指定單位，可享最高13.8萬元（人民幣）全屋傢俬套餐，方便買家收樓後即住或即放租。



港人置業優惠指定住宅單位，適用於36至49樓指定三房（約926平方呎）及四房（約1,055平方呎）戶型，配備全屋基本傢俬，涵蓋餐桌、餐椅、茶几、梳化、電視櫃、雙人牀及衣櫃等，並附有全屋冷氣機、燈具及窗簾，價值最高13.8萬元，而單位售價分別約295萬及約350萬元起。

港人買家佔10%

另外，項目三房戶型（約818平方呎）入場價由248萬元起；而最新推出的五房雙套示範單位，面積約1,938平方呎，五間房間均向西南，並設逾115平方呎露台，屬區內少有大戶型供應。

瑧悅由4座住宅物業組成，共提供逾1,140個單位，主打面積約820至1,940平方呎的三至五房大單位。現時港人買家佔成交客戶約10%。

新世界188號住宅項目「瑧悅」最新加開建築面積約1,938平方呎的五房雙套示範單位。

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