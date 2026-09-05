聯合國表決換新世界地圖　美國獨反對：地圖可重畫「人心」卻難改

一覺醒來，世界地圖要變了。164國贊成，只有美國1票反對——這不是甚麼領土爭端，更像是一場關於「怎麼看世界」的重大變革。



聯合國大會9月4日通過決議，鼓勵各國放棄使用了近500年的墨卡托投影（Mercator projection）世界地圖，改用2018年開發的「等面積地球投影」（Equal Earth projection）世界地圖。

該提案由非洲國家多哥發起，得到非洲聯盟支持。最終提案獲164票贊成，6票棄權，1票反對。唯一反對的，只有美國。

為甚麼要改地圖？

倒不是與領土爭端有關，而是現在的地圖太失真。因為現在通行的世界地圖，也就是我們常看到的世界地圖，是墨卡托投影世界地圖。這是荷蘭地圖學家墨卡托（Gerardus Mercator）1569年引入，直線對應恆定羅盤方向，旨在幫助航海者航行。好處是一目了然，全世界盡在眼底；壞處是因為投影方式，越靠近兩極，陸地看起來越「膨脹」。

最突出的例子，就是在現在的世界地圖上，非洲和格陵蘭島差不多大，但非洲實際面積3000多萬平方公里，格陵蘭島200多萬平方公里，非洲是格陵蘭島面積的14倍。

眼睛看到的世界，未必是真實的世界；很多時候，我們只是習慣了被別人畫好的世界。所以，非洲國家強烈要求，修改這種失真的世界地圖。

2026年9月3日，一名行人走過塞內加爾首都達卡（Dakar）一面展示非洲各國國旗的牆。（Reuters）

在9月4日投票前，多哥外交部長迪塞（Robert Dussey）就慷慨陳詞說：「一個公平的世界始於一張公平的地圖。」

他還說：「地圖永遠不會是中立。這與認知正義、獲得精確的地理知識、人民的尊嚴和歷史記憶有關係。」

美國為甚麼強烈反對？

美國駐聯合國大使沃爾茲（Mike Waltz）就宣稱，這不是甚麼無害的製圖更新，他表示：「美國清楚地看到，（這是）規模更大、更激進的意識形態項目一部分」。

他還指責聯合國不幹正事：「當聯合國質疑為甚麼它在世界上失去合法性，並且一次又一次地不被重視時，我們指出了這樣的決議。」

這當然是表面的理由，罵聯合國是美國的政治正確。按照「等面積地球投影」地圖，美國明顯變小了，MAGA要讓美國愈來愈「大」——小了，怎麼可以？

另外，這決議是非洲主導的去殖民化努力，美國領導人最瞧不起的就是非洲拉美，還經常痛罵非洲國家是渣滓，怎麼可能贊成這種決議？

2026年1月5日，聯合國安理會就委內瑞拉局勢舉行緊急會議。美國駐聯合國大使沃爾茲（Mike Waltz）出席。（Reuters）

實事求是地說，因為墨卡托投影世界地圖的失真效果，如果換成「等面積地球投影」地圖，北半球國家大多都會變小，包括中國、歐洲、俄羅斯等。中國不在意，中方只在意自己的領土完整，一點都不能少。但美國不行，美國很反感，甚至不惜站到全世界的對立面，破口大罵別人意識形態掛帥。

地圖上的大小可以修正，心中的大小卻很難放下。真正讓一些人惱火的，從來不是面積變了，而是那份被放大了幾百年的優越感縮水了。

但有意思的是，「受損」很嚴重的歐洲國家，基本都投票贊成了。

我看到，有西方媒體就認為，英法等國都積極贊成更換地圖，既是糾正歷史的偏見，也在努力拉攏與南方國家的關係。

還有一個很有意思的看點，6個國家投了棄權票，包括愛沙尼亞、格魯吉亞、立陶宛、摩爾多瓦、塞爾維亞、烏克蘭。清一色都是東歐國家，除了塞爾維亞，其他都是前蘇聯國家。

東歐國家為何棄權？

我看到烏克蘭是這樣解釋為甚麼自己棄權的，「由於關於等面積地球投影的具體問題，烏克蘭無法支持該決議的當前形式。」

具體細節，我也不大清楚，大概率是採用面積地球投影地圖，一些烏克蘭土地感覺屬於俄羅斯，烏克蘭很敏感，而不贊成。

當然，還不排除另一個更重要的原因，美國投了唯一反對票，這些國家投個棄權票，也算是向美國獻上「投名狀」。然而，它們又不能反對，若反對又得罪了歐盟以及整個世界。沉默有時比反對更響亮，因為它既說了「不」，又沒把話說死——這些國家也很糾結。

墨卡托投影（Mercator projection）世界地圖。（網絡圖片）

必須要指出的一點是，聯合國大會決議，不像安理會決議，沒有強制約束力。不過，既然全世界都看法一致，那以後的世界地圖，肯定將發生改變，非洲變得更大（其實符合實際），一些國家將變得更小。

當然，美國肯定拒絕更改。以後，看美國的世界地圖，和看其他國家的世界地圖，將可能是兩個樣子。

美國孤獨的霸權

最後怎麼看？第一，美國還是真霸道啊。 164個國家贊成，只有美國1票反對—哪怕是在一張地圖這種看似無關緊要的事情上，美國也要站到全世界的對立面。

更具諷刺意味的是，美國還大談聯合國「正在失去公信力」。一個拒絕承認地理事實的國家，這樣批評聯合國，這樣談公信力，全世界都看得目瞪口呆。

「基於規則的國際秩序」是美國的口頭禪，但事實卻是規則對美國有利時是「規則」，對美國不利時就是「意識形態」。

中國堅決維護自身利益，對美國G20偏頗主張說不，被美國渲染成中國1：19。荒唐！真問過其他19國意見嗎？更荒唐的是，接下來聯合國大會投票，美國卻是1：164。

誰才是真正站在全世界對立面？

「等面積地球投影」（Equal Earth projection）世界地圖。（網絡圖片）

第二，164比1，這個數字本身就是一面鏡子。這不是一張地圖的勝利，或許更是一個時代的註腳。全球南方不再是沉默的觀眾，歐洲不再唯美國馬首是瞻，連加拿大、澳洲這些昂撒兄弟都投了贊成。

當美國回頭張望，發現身後只剩空蕩蕩的席位—這164票中，有幾分是正義，有幾分是算賬，還有幾分，是終於鼓起勇氣說了句真話。

世界不是突然跟美國作對，而是慢慢習慣了沒有美國也能做決定。霸權的黃昏，往往不是被誰推翻，而是有一天開會時，大家發現不等它，會也照樣開。

地圖的公平，恰恰更提醒我們，世界還有多少的不公平。

這也解釋了為甚麼美國敢投唯一的反對票——它知道這張地圖翻不了天。美國反對的不是結果，而是這個過程所釋放的信號：這個世界愈來愈不需要它來「畫地圖」了。

美國的惱怒，不是恐懼，而是對這種象徵性背叛的本能反彈。一張地圖改變不了權力的格局，但它暴露了權力最不願承認的事：自己正在被慢慢繞過。

第三，地圖從來不只是地圖。500年前，歐洲航海家為了揚帆遠航，畫了一張方便航行的地圖；500年後，這張地圖還在潛移默化地告訴全世界的孩子：歐洲很大，非洲很小。

終於，現在人們認識到問題，要修改地圖。

但地圖換了，然後呢？一種新的扭曲，或許正在被悄悄植入——地圖公平了，但看地圖的人，心裡那張舊地圖還在。一些人甚至拒絕修改地圖，因為他們早已習慣了那個被放大後的自己。

認知正義的第一步，永遠不是改變世界，而是改變看見世界的方式。可偏偏，改變看見世界的方式，往往比改變世界本身更難。

2026年7月17日，美國華盛頓特區，美國國會大廈前的美國國旗，在由加拿大山火所產生的煙霧中隨風飄揚。（Reuters）

法國外長巴羅（Jean-Noël Barrot）就說：「更換地圖顯然不會改變世界，但糾正一種扭曲的表徵，已經是在追求真理。」

地圖可以重畫，但人心中的「地圖」，需要更長的時間去更改。畢竟，最難修正的投影，從來不在紙上，而在人心裏。

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