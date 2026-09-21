異動股丨邵氏兄弟急挫逾30%　終止收購CMC影視資產

邵氏兄弟控股(0953)終止向主要股東華人文化(CMC)收購影視資產，股份今早復牌，股價目前最多下挫33.7%，低見0.112元。截至發佈前，股價報0.14元，下挫17.16%，成交約159萬元。



邵氏兄弟控股公布，鑑於不斷變化的市場環境及業務策略，同意即時終止向主要股東華人文化(CMC)收購CMC Moon全部股權。

有關終止後，該公司與CMC各自不可撤回及無條件地解除及免除對方因買賣協議產生或與之有關的任何及所有性質的申索、要求、訴訟、責任及義務。董事會認為，終止買賣協議將不會對集團現有業務、營運或財務狀況造成任何重大不利影響。

邵氏兄弟在香港電影有著舉足輕重的地位。（《邵氏：拳腳王者》擷圖）

曾擬獲注入影視業務 作價逾50億元

今年1月，邵氏兄弟曾公布，斥45.76億元人民幣（合約53.6億港幣）向大股東CMC購入多個電影、劇集製作及發行業務及以UME品牌在內地經營50多家影院及經營電影發行的院線業務，公司全數以發行新股來支付收購代價，即意味CMC把旗下主要的影視資產注入邵氏。

CMC Moon重組後業務包括在內地及海外市場開發、製作、投資及發行電影、劇集及非劇集內容的業務，以及以UME品牌在內地經營50多家影院及相關業務。