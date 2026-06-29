東方荷李活｜邵氏片場變百億新盤　復星郭廣昌：特別喜愛這片土地

昔日享有「夢工場」、「東方荷李活」之稱的前邵氏片場，即將成為全新大型住宅項目。由復星國際（0656）發展、西貢清水灣項目（前邵氏片場），於今日（29日）舉行動工儀式，項目總樓面面積逾100萬平方呎，投資額預計超過100億元，規模約40幢大樓、提供近800伙單位。復星國際表示，項目將於明年底或後年初推出，視市場而定。



投資額逾百億 郭廣昌：香港電影輝煌開端

復星國際董事長郭廣昌直言，「我特別喜愛這片土地。」他介紹，該地於六十年前誕生邵氏兄弟的「電影王國」，形容為半個世紀華語電影的經典之地，拍攝有如《梁山伯與祝英台》、《笑傲江湖》等多部經典作品，屬香港電影輝煌時代的開端。

12年前首次到訪片場 一定會留一套房子

郭廣昌憶述，他於12年前首次到訪片場，當時印象屬「外觀顯得有些老舊」，但他更為著重該地厚重的歷史、藝術與人文氣息。更直指，「這種厚度，是花再多錢都買不來的。」他更從風水角度點評此地，指這塊地享海景，並能「聽到風、看到水」，故認為此屬風水寶地，表示「我一定會在這裡自己留一套房子。」，來享受未來六十年的幸福生活。

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港樓市近年起起落落 集團相信香港未來越來越好

項目於2024年完成補地價程序，郭廣昌慨嘆，「這塊地我們補地價等手續，等了整整十年。」他指，自己與清水灣結緣12年，並傾注大量心血。期間香港地產市場起起落落，集團亦遇到不少壓力，許多人也失去信心。但集團堅持在最困難的情況下完成補地價，相信「香港的未來會越來越好。」

對於項目，郭廣昌透露，項目的一百萬平方呎大型項目將打造「一居一業一友」融合文化傳承的綜合社區，結合科技智能設施、公共藝術空間與歷史保育元素，毗鄰香港科技大學。

投資額超過100億 設40幢大樓近800伙、涉100萬呎

復星香港公司董事長劉亞尼表示，項目總樓面面積逾100萬平方呎，投資額預計超過100億元，規模約40幢大樓、提供近800伙單位，沒有特定「主打」戶型，預計一半單位可望見海景。

另設酒店、商業部份20萬呎

另外，酒店及商業部分共20萬平方呎。項目將於明年底或後年初推出，視市場而定。

復星香港公司董事長劉亞尼。（李煥好攝）

邵氏片場為昔日「夢工場」、「東方荷李活」

邵氏片場為昔日的「夢工場」，也有「東方荷李活」之稱。翻查資料，邵氏片場曾是全球最大私營影城，業主先後於2006年及2014年向城規會申請將項目發展為商住項目。而古諮會於2015年將整個邵氏片場評為一級歷史建築，令重建計劃受阻。

邵氏行政大樓、片倉、配音室等料原址保留

及至2018年9月，業主復星國際再就項目向城規會申請興建住宅，擬建749個低密度住宅單位、183間酒店客房，當中邵氏行政大樓、毗鄰的片倉、配音室等會原址保留，2019年3月獲城規會通過。整個重建計劃籌備歷時逾十五年，期內荒廢多時，亦有部分建築群已被拆卸。

據了解，前邵氏片場佔地84.56萬平方呎，包括7個地段，復星國際先在2014年以15億元購入其中4個地段，其後再在2016年以9.9億元購入餘下3個地段。

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