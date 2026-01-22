邵氏兄弟瀉14%　黎瑞剛向公司注入影視製作等業務　作價逾50億

邵氏兄弟（0953）大股東、有「中國梅鐸」之稱的黎瑞剛，旗下華人文化CMC，擬向公司注入一籃子影視製作及影院業務，總代價45.77億元人民幣（約50.98億元）。



今次交易倘通過，邵氏兄弟將向CMC一方以股份方式支付交易代價，每股配發價較公司較周三收市價0.38元折讓15.8%。與此同時，黎瑞剛持股將大升至近六成，意味其他公眾股東持股被大大攤薄。消息公布後，邵氏兄弟今早股價明顯下挫，最新報0.325元，瀉14.5%，成交額為401萬元。



交易須獲獨立股東批 並申清洗豁免

邵氏兄弟通告指出，以總代價45.77億元人民幣（約50.98億元），向CMC收購CMC Moon Holdings全部股權，並會以每股0.32元，向CMC及其他指定收接人發行159.3億股新股支付，相關股份佔擴大股本的91.82%。至於發行股份作價，較公司周三（21日）收市價折讓15.8%。

邵氏兄弟指，交易若完成，由黎瑞剛和CMC一致行動集團所持股權由約29.9%升至59.7%，而其他CMC股東成為指定接收人，包括阿里巴巴（9988）、騰訊控股（0700）等將獲得代價股份，將持約34.5%股權，其他公眾股東持股由約70%遭攤薄至僅5.7%。

交易構成非常重大交易及關連交易，公司須召開及舉行臨時股東大會供獨立股東審議，並向證監申請清洗豁免，預計通函於3月31日前寄發。

華人文化產業投資基金董事長黎瑞剛，有「中國梅鐸」之稱。（人民網資料圖片）

CMC Moon去年首3季收入12.3億人民幣

該集團指，CMC Moon在中國內地及海外市場開發、製作、投資及發行電影、劇集及非劇集內容的業務，包括持有上海華人影業100%及東陽正午陽光影視50.05%股權，及以UME品牌在內地經營50多家影院及經營電影發行院線的影院業務。

截至去年9月30日止9個月純利1.4億元人民幣，收入12.3億元人民幣，9個月僅58集劇集播出及一部中等成本體量的電影上映，而於去年第四季度，作為主要投資方及執行製片方共播出16集劇集及上映一部電影。

