Bitcoin｜比特幣4日飆逾13%極神勇　領加密貨幣市值重見3萬億美元

在比特幣﹙Bitcoin﹚驚人反彈之後，數字資產的市值自1月以來首次重回3萬億美元，折合約23.4萬億港元；但交易員也紛紛湧入永續期貨的槓桿交易，這增加了價格快速波動的風險。



據CoinGecko數據，自美國財政部上個月公告宣布將增加長期債券的回購之後，加密貨幣市場價值增加了​​超過7,400億美元。槓桿押注也隨之攀升。Coinglass數據顯示，各類代幣永續期貨的未平倉合約量已攀升至近1,600億美元，為去年10月下旬以來的最高水平。

近10億美元空頭頭寸被平倉

彭博報道指出，周一隨著價格飆升，超過9.2億美元的空頭頭寸被平倉。空頭頭寸的持續平倉可能引發逼空，從而進一步推高價格。然而，未平倉合約量仍在增加，表明即使空頭被迫離場，新的槓桿頭寸仍在進入市場。

「通常情況下，逼倉會削減未平倉合約。」BTC Markets分析師Rachael Lucas向彭博表示，「但這次並沒有，這意味著倉位正在迅速被填補。交易員正在追逐這波行情，而不是在降低風險。這就是為什麼接下來5%的漲跌幅度會比人們預期更快的原因所在。」

2025年7月16日，美國加州，圖為帕薩迪納（Pasadena）附近一個加油站的廣告板上有宣傳比特幣提款機（ATM）的字樣。（Getty）

盤中從8個月高位回落

不過，比特幣價格周二在亞洲交易時段從八個月高位回落，此前比特幣經歷了一輪令人眼花繚亂的上漲，四個交易日內漲幅累計超過13%。

報道指出，比特幣在新加坡交易時段一度跌至85,300美元附近，低於美國交易時段達到的87,381美元高點，但仍比上周低點高出近10,000美元。比特幣價格已回升至1月底水平，但仍遠低於去年10月創下的126,000美元的歷史紀錄。

「價格迅速突破80,000美元大關，讓交易員們相信熊市已經結束；上漲勢頭正將此前觀望的資金重新拉入市場，因此阻力最小的方向是上漲。」加密貨幣做市商GSR聯合創始人Rich Rosenblum向彭博表示，「風險在於，這可能是一場披著加密貨幣外衣的宏觀流動性交易。如果是這樣，風險資產的波動可能給比特幣帶來巨大壓力。」

不過，不利因素依然存在，原油價格在每桶100美元左右，美國國債殖利率雖然有所下降，但仍處於高位。