柏林政府遭勒索30個比特幣　黑客盜機密威脅拍賣　官方拒屈服

一個勒索軟件組織聲稱從德國柏林政府機構竊取大量數據，揚言將公開拍賣，柏林市政府官員則拒絕支付贖金。



據路透社（Reuters）8月28日報道，研究人員指該組織名為Rhysida，活動地點位於俄羅斯或東歐。Rhysida在網站上稱，已竊得5.79太字節（Terabyte）數據，包括4萬6500份合約，以及電郵、電話號碼、密碼和機密資訊。它揚言拍賣倒數不足七日，起拍價為30個比特幣（一個比特幣約7萬7622美元，共約232.87萬美元，約1,816萬港元），網站並顯示倒數計時。今次針對柏林網絡的攻擊，發生在柏林市9月20日舉行選舉前不足一個月。

2026年8月29日，一個勒索軟件組織聲稱從德國柏林政府機構竊取大量數據，揚言將公開拍賣，柏林市政府官員則拒絕支付贖金。（X@threadlinqs）

德國廣播公司RBB（Rundfunk Berlin-Brandenburg）8月27日晚間報道，柏林在遭受攻擊後收到數額不詳的贖金要求。柏林市長韋格納（Kai Wegner）與內政部長施普朗格（Iris Spranger）星期五發表聯合聲明，稱柏林州絕不屈服於勒索。韋格納在記者會上表示，由於攻擊範圍仍在調查，官員未能提供受影響數據的具體內容或範圍。

施普朗格指出，柏林的選舉基礎設施未受影響，據安全官員稱沒有與選舉相關的數據外洩。Rhysida自2023年6月出現以來，已聲稱發動近280次攻擊。據勒索軟件分析和追蹤服務機構Ransom-DB稱，約一半受害者來自美國，其次為英國、加拿大和意大利以及其他國家。該組織曾多次以政府機構為攻擊目標，例如2023年10月入侵英國圖書館（British Library），亦聲稱對智利軍方、學校、醫療機構和各種規模企業發動攻擊。

文章獲《聯合早報》授權轉載

