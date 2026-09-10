新加坡22歲男涉盜19億元比特幣　夜店狂燒錢派名牌包　今在美認罪

新加坡一名赴美國的青年林譽軒（音譯，Malone Lam Yu Xuan）涉盜取價值高達2.45億美元（約19億港元）的比特幣（Bitcoin），他於美國落網後，9月8日在法院承認罪。據檢方指，他盜取比特幣後瘋狂花錢，買名車、名錶等，又曾一晚在洛杉磯夜店花費近57萬美元（約444萬港元），並在店內大派名牌手袋。



林譽軒（音譯）過去就讀於新加坡的中學，在8年級時（相等於香港初中二年級）輟學（美國警方）

林譽軒現年22歲，他就讀於新加坡的中學，但在8年級時（相等於香港初中二年級）輟學。他2025年9月在美國邁阿密（Miami）被捕，2026年9月8日，他在華盛頓特區聯邦地方法院承認一項聯邦敲詐勒索共謀罪。

檢方指他是國際網絡犯罪集團主謀，集團利用網絡工程等手段竊取價值2.45億美元（約19億港元）的加密貨幣。

根據法庭文件，該犯罪集團早於2023年10月前開始活動，起碼持續至2025年5月，該犯罪集團竊取受害者加密貨幣錢包內的資產，他們除了利用「網絡社交」手段外，還偶爾包括入室盜竊獲取資料。在整個案件中，共有18名被告。

2024年8月，林譽軒的兩名同謀涉嫌分別冒充Google和加密貨幣交易所Gemini的代表，誘使一名華盛頓男子授予他們訪問其Google雲端硬碟（Google Drive）的權限，並透露安全代碼，此讓林譽軒得以竊取超過4100枚比特幣。

2024年9月，林譽軒（音譯，Malone Lam Yu Xuan）在美國邁阿密一間夜店內拿著兩大疊現金（United States Department of Justice）

檢方指，林譽軒犯案後瘋狂洗錢，包括使用偷來的款項購買逾30架名車，價值由10萬美元（約78萬港元）到380萬美元（2964萬港元）不等，又買名錶、奢華服飾，租用邁阿密、洛杉磯等地的公寓、飛機等，聘請保安團隊。

他並在夜店非常活躍，與朋友一個月內在洛杉磯的夜店大灑約400萬美元（約3120萬港元）的金錢，曾一晚於洛杉磯一間夜店花費近57萬美元（約444萬港元）。他並在夜店派對大派名牌手袋。

美媒報道，他的高調奢華生活引來美國調查人員的注意，在認罪後，他如今面臨最高20年的監禁。