月餅「熊市」迎中秋？正日未到網上已有人半價放售名牌月牌

月到中秋份外圓，不過佳節逼近，月餅價格卻份外「平」。距離周五﹙25日﹚中秋正日尚餘兩日，中港月餅市場已掀起減價促銷潮，多家品牌的月餅據報推出6至9折優惠。在網上買賣平台上，也有大量月餅及月餅券，以遠低於官方定價的價格掛售，賣家搶在佳節到來前「清貨離場」，印證應節食品容易「過氣」的屬性。不過，消費者要小心網上交易隨時買到「假貨」，甚至遇上騙徒。



網上月餅二手價 劈幅達一半

記者於網上二手買賣平台（如Carousell平台）搜索「2026月餅」，發現美心、聖安娜、皇玥、半島等品牌佔據了大部分版面。月餅市場「龍頭」之一的美心，其雙黃白蓮蓉月餅券的二手報價尤為集中，多個賣家標價190元至220元不等，部分賣家更以「兩盒起420元」的組合價出售。

以美心雙黃白蓮蓉月餅禮盒官方零售價429元為例，190元的二手價，意味劈價56%。另外，半島酒店嘉麟樓迷你奶黃月餅的折價同樣顯著，其原價為688元，而Carousell平台上的二手報價普遍在340元至420元之間，減幅介乎38.9%至50.5%，以極端低價計，意味著半島月餅的二手價近乎腰斬。

不同品牌二手月餅叫價，佔據網上二手買賣平台頁面。 （網上截圖）

據網上二手買賣平台，很多賣家出售美心月餅禮券及禮盒。 （網上截圖）

包裝搶眼 Lady M月餅「抗跌力」強

另一邊廂，今年首度推出月餅的Lady M，因走潮流禮盒路線，「抗跌力」相對強。其「星夜幻境投影月餅禮盒」6件裝原價628元，因門店售罄，Carousell二手價被炒至880元至1,298元，升幅高達一倍。而2件裝原價298元，二手價約298元至398元，與官方價持平。

對比傳統月餅，Lady M今年憑禮盒收藏與打卡屬性逆勢溢價。

Lady M星夜幻境投影月餅禮盒二手價被炒。 （網上截圖）

值得一提，二手平台月餅券騙案近期亦激增，反映佳節臨近下市民急於出貨或搶購的同時，亦成為騙徒趁虛而入的黃金期。

據報道，一名本地女子在網上兜售月餅券時，便墮入假交易平台陷阱，被「假客服」以「實名認證」為由誘騙轉賬至三個不明戶口，損失逾25萬元。騙徒亦在社交平台發布「免費送月餅券」帖文，誘導點擊虛假「7-Eleven訂貨平台」連結，再以「個人戶口被凍結」恐嚇就範。警方「守網者」提醒，賣家與買家同樣是目標，凡要求「過數認證」多數有伏，切勿點擊不明連結。