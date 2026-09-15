美心MX優惠6大！焗豬扒飯配汽水$39／半斤燒腩仔$68／燒味茶餐$29

美心MX優惠｜美心最新推出6大限時優惠，讓大家以低至$29歎盡多款超值餐飲！優惠涵蓋不同時段，早市有燒汁雞扒、火腿通粉連甜餐包配熱飲只需$29；午市則有$39的四寶魚湯米線連熱飲等等。另外，午、晚市時段皆可享用的鮮茄焗豬扒飯或芝士焗豬肉腸肉醬意粉，配百事汽水（12安士）亦只需$39！想知優惠幾時開始及了解更多詳情，立即觀看下文！



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美心推出快閃優惠！（官方圖片）

美心MX優惠【1】鮮茄焗豬扒飯／芝士焗豬肉腸肉醬意粉配百事$39

即日至10月5日， 午、晚市時段，全線美心MX分店（大會堂、大學站及西九龍站分店除外）限時推出兩款人氣即焗配百事套餐，每款都只是$39（零售價$48起），包括鮮茄焗豬扒飯及芝士焗豬肉腸肉醬意粉，均可配百事系列汽水（12安士）一杯。除了百事，還可加$3轉配熱飲／凍飲／紅豆冰。

美心MX優惠【2】外賣半斤燒腩仔$68／半斤燒腩仔＋半隻豉油雞$98

即日至9月28日，下午3:30起，美心推出限時外賣優惠！只需$68（原價$91）就可以吃到燒腩仔（半斤），如果想食得更豐富，還可選擇燒腩仔（半斤）＋豉油雞（半隻），都只是$98 （原價$164）！優惠適用於全線美心MX及美心Food²分店（大會堂、西九龍站及大學站分店除外）。

外賣半斤燒腩仔$68／半斤燒腩仔＋半隻豉油雞$98（官方圖片）

美心MX優惠【3】早餐｜燒汁雞扒、火腿通粉連甜餐包＋熱茶或啡$33

即日至10月1日，逢星期一至四，全線美心MX分店（中華總商會大廈、大會堂、信德、柴灣新翠、西九高鐵站除外）推出限時優惠，早市時段，燒汁雞扒、火腿通粉連甜餐包＋熱茶或啡只需$33（參考零售價約$47，包含燒汁雞扒、火腿通粉、炒蛋連熱飲）。

燒汁雞扒、火腿通粉連甜餐包＋熱茶或啡$29（官方圖片）

美心MX優惠【4】午市｜四寶魚湯米線＋熱茶或啡$39

即日至10月1日，逢星期一至四，全線美心MX分店（中華總商會大廈、大會堂、信德、柴灣新翠、西九高鐵站除外）推出限時優惠，美心MX午市時段，四寶魚湯米線（包含魚蛋、魚皮餃、魚片頭及魚肉春卷）連熱茶或啡，只需$39（參考零售價約$46起）。

四寶魚湯米線＋熱茶或啡$39（官方圖片）

美心MX優惠【5】茶市｜迷你燒味湯米線＋熱茶或啡$29

即日至10月1日，逢星期一至四，全線美心MX分店（中華總商會大廈、大會堂、信德、柴灣新翠、西九高鐵站除外）推出限時優惠，美心MX茶市時段，迷你燒味湯米線連熱茶或啡，只需$29（參考零售價約$36起）。

迷你燒味湯米線＋熱茶或啡$29（官方圖片）

美心MX優惠【6】晚市｜香脆腩仔＋五寶飯＋熱茶或啡$49

即日至10月1日，逢星期一至四，全線美心MX分店（中華總商會大廈、大會堂、信德、柴灣新翠、西九高鐵站除外）推出限時優惠，美心MX晚市時段，香脆腩仔＋五寶飯連熱茶或啡，只需$49（參考零售價約$81起）。

香脆腩仔＋五寶飯＋熱茶或啡$49（官方圖片）

提提大家，上述優惠不可與其他優惠同時使用，數量有限，售完即止。

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