八達通優惠19大｜美心減$8/電話費回贈$10/免費牛涮鍋/Keeta減$10

八達通優惠｜樂悠咭優惠｜八達通有什麼新優惠？《香港01》「好食玩飛」編輯已為大家整合19大八達通優惠，當中涵蓋餐廳、便利店、外賣平台、交通以及增值等。近日，八達通更推出回贈優惠，合資格用戶只需透過八達通繳交指定電訊商的電話費滿$100，即可回贈$10八達通銀包增值！即睇下文了解更多！



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八達通優惠｜飲食及零售篇

八達通優惠【1】美心MX——滿$60減$8

即日起至2026年12月31日，以樂悠咭於香港美心MX分店晚市惠顧滿$60，並以樂悠咭全數支付，即可減$8。

八達通優惠【2】Keeta——滿$190減$10

即日至2026年9月30日，星期一至五於Keeta點外賣，用八達通付款，滿$190即減$10。每位用戶於活動期間可以享用兩次優惠。

八達通優惠【3】太興——外賣自取燒味85折

即日起至2026年12月31日，憑樂悠咭於太興惠顧外賣自取太興原味燒鵝／切雞／油雞（上庄／下庄／半隻／全隻）可享85折優惠。

憑樂悠咭於太興惠顧外賣自取太興原味燒鵝／切雞／油雞可享85折優惠。（官方圖片）

八達通優惠【4】大生生活超市——加$1換購指定禮品

即日至9月30日，大生會員首次於大生App綁定八達通，憑App優惠券於分店以八達通全額付款購買任何產品，即可加$1換購指定禮品（KITKAT飲品／購物環保袋）。

八達通優惠【5】包點先生——缽仔蒸飯減$5

即日起至2026年12月31日，逢星期五惠顧包點先生，並以樂悠咭全數支付，即可享缽仔蒸飯逢星期五減$5。

八達通優惠【6】必勝客——下午茶減$5＋送飲品

即日起至2026年12月31日，於必勝客香港堂食惠顧下午茶，並使用樂悠咭付款，可享$5優惠，及免費贈送飲品一杯。

必勝客——下午茶減$5＋送飲品（官方圖片）

八達通優惠【7】敘．小麵——免茶位

即日起至2026年12月31日，惠顧敘．小麵並以樂悠咭全數支付，可享全日免茶位。

八達通優惠【8】和平飯店——免茶位

即日起至2026年12月31日，惠顧和平飯店並以樂悠咭全數支付，可享全日免茶位。

八達通優惠【9】牛涮鍋——四人同行一人免費

即日起至2026年12月31日，四人同行堂食惠顧牛涮鍋午市半自助放題，並以樂悠咭全數支付，可享一人免費。

牛涮鍋——四人同行一人免費（官方圖片）

八達通優惠【10】兩姊妹涼皮有限公司——$12豆漿

即日起至2026年12月31日，於兩姊妹涼皮有限公司，可以優惠價$12（零售價$15）購買豆漿／黑芝麻豆漿一樽。款項全數須以樂悠咭支付。

八達通優惠【11】Délifrance——任何套餐減$3＋指定餐飲免費添飲

即日起至2026年11月30日，憑樂悠咭正價惠顧任何套餐即減$3及免費指定餐飲添飲一次。款項全數須以樂悠咭支付。

八達通優惠【12】爭鮮——滿$100享9折

即日起至2026年12月31日，於爭鮮外帶壽司消費滿$100，並使用樂悠咭付款，即可享9折。

爭鮮——滿$100享9折（資料圖片）

八達通優惠【13】堅信號生煎皇——早／下午茶減$3

即日起至2026年12月31日，於堅信號生煎皇早／茶市時段，惠顧精選早晨套餐或下午茶套餐，可減$3優惠。款項全數須以樂悠咭支付。

八達通優惠【14】Starbucks星巴克 —— 購買中杯裝或以上手調飲品$5折扣優惠

即日至2026年12月31日，樂悠咭持有人每日早上十一時前於香港星巴克分店購買中杯裝或以上手調飲品並全數使用樂悠咭支付，可享$5折扣優惠一次。

Starbucks星巴克 —— 購買中杯裝或以上手調飲品$5折扣優惠（官方圖片）

八達通優惠【15】美心西餅——麵包95折優惠

長者出示樂悠咭，購買任何麵包95折優惠。

八達通優惠｜增值優惠篇

八達通優惠【16】八達通——交電話費回贈$10

即日起至11月11日，新客戶於1O1O、csl、電訊數碼SUN Mobile、3香港或3SUPREME使用已綁定至八達通銀包的手機八達通或八達通卡，或直接使用八達通銀包繳交電話費，單一賬單消費滿$100，可享$10八達通銀包增值額作回贈。

提提大家，新客戶必須為過往3個月內沒有以八達通或直接以八達通銀包於相關電訊商完成任何交易之人士。



八達通優惠｜交通篇

八達通優惠【17】港鐵——經落馬洲即日來回深圳慳$6

即日至2026年9月30日期間，乘客經港鐵落馬洲站前往深圳，同日於落馬洲站乘港鐵回港，並以同一張八達通或樂悠咭於指定優惠換領點拍咭，可享$6車費優惠。若只經落馬洲站前往香港，則享$3車費優惠。

指定優惠換領點：福田口岸站 （即福田港鐵特惠站）／福民站／會展中心站／深大站



八達通優惠【18】機場快綫——長者半價

即日至2027年6月30日，60歲或以上持有效樂悠咭的乘客，即可享八達通車費半價優惠乘搭機場快綫，由香港站、九龍站或青衣站往返機場站。

長者可享機場快綫半價優惠。（官方圖片）

八達通優惠【19】機場快綫——早晨專綫服務

星期一至六早上7時至10時（公眾假期除外），乘客可使用有效八達通以優惠價$25，乘搭機場快綫由九龍站或青衣站前往香港站。

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