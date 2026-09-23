美國AI也內捲！　OpenAI新模型劈價50%　消耗百萬Token僅0.1美元

繼中國各大科技企業打「價格戰」內捲後，美國人工智能兩大巨頭OpenAI和Anthropic亦開打價格戰，以低價搶奪市場份額。繼Anthropic週二（22日）宣佈以低成本推出新款大模型Claude Opus 5.5後，OpenAI亦同日宣布推出兩款新模型GPT-6 Sol及GPT-6 Luna，大幅劈價50%。



據《財富》(Fortune)報道，金融科技公司Ramp首席經濟學家Ara Kharazian指出，「這場價格戰正壓低AI價格，從而削弱獲利能力」。



每百萬Token輸入僅2美元 較Claude競品平一半

據悉，OpenAI本次發佈距9月3日推出的GPT-6 Astra僅不到3周，價格較GPT-5.6系列顯著低50%。GPT-6 Sol每百萬輸入詞元(Token)由4美元減至2美元，輸出價由20美元減至10美元。而以主打高頻低成本任務的GPT-6 Luna每百萬輸入Token為0.1美元，輸出價為0.5美元。相對而言，GPT-5.6則分別為0.2美元及1.2美元。

對比公司同類產品，GPT-6 Astra定價則為百萬輸入Token為10美元，每百萬個輸出Token為50美元起。同時，相對其最大競爭對手Anthropic，Claude Opus 5.5每百萬輸入Token為4美元，輸出價為20美元。

OpenAI指出，新模型透過提升成本效益，幫助更多人受惠於AI，將採用與GPT-6 Astra類似方法訓練，將Astra在專業工作、準確性、編碼、電腦使用和規範性等方面卓越性能，轉化為速度更快、成本更低的模型。