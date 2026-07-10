AI泡沫論｜科企打價格戰　Meta低價推新模型　另CEO否認算力過剩

美國多間大型科技企業，為了吸引客戶使用旗下的人工智能（AI）產品，而大打價格戰，最新宣布參與的科企為Facebook母公司Meta。《彭博》報道，在競爭激烈的AI工具市場，Meta創辦人兼行政總裁朱克伯格希望憑借價格優勢勝出。



Meta股價於周四（9日）高收，收市報631.48美元，升4.7%。

Meta行政總裁朱克伯格。（路透社）

據報道Meta Platforms Inc.發布了其最先進人工智能模型Muse Spark 1.1，並首次面向開發者推出付費版本。這是Meta首次向企業收取模型使用費，也為公司開闢了新的收入來源。扎克伯格在發布前接受採訪時表示，這款模型將成為市場上價格最低的選擇之一。

料新模型可提升智能體能力

朱克伯格說﹕「由於這不是開源模型，我認為這是我們第一次真正認真推出API」，又表示﹕「其定價將極具競爭力，也非常有吸引力。」

朱克伯格表示，新模型最大的提升在於智能體能力。智能體是今年AI領域最熱門的方向之一，通常指能夠代表用戶完成多步驟任務的系統。他表示，Muse Spark 1.1在智能體推理和工具使用方面已達到「業界領先或非常接近領先」的水平。

2025年9月11日，圖中一名青少年手持智能手機，在美國科企Meta標誌前自拍。（Reuters）

他還表示，該模型在編程能力方面也有顯著提升，Meta員工已在內部利用其為各類應用開發產品和功能。

Meta還將推出新的Meta Model API系統，用於向開發者收費。朱克伯格表示，其API定價僅為OpenAI和Anthropic頂級模型的約25%。開發者可免費使用Meta模型，但詞元(Token)使用量達到一定門檻後將需付費。

朱克伯格表示：「其他一些AI實驗室的定價非常高，利潤率也很高。」他強調，Meta的策略是讓儘可能多的人使用其AI技術。「我們認為，有能力以更低成本提供前沿、或者說高水平的人工智能。」

稱新模型表現優於Gemini

儘管投入巨大，Meta模型過去在測試中的表現一直不及Anthropic、OpenAI和Google。不過，朱克伯格表示，Muse Spark 1.1競爭力已明顯增強，並在智能體、編程和多模態等多個類別的測試中優於Google的Gemini模型。

他說：「這是一個相當有意思的里程碑。我想，這可能是我記憶中Meta模型第一次全面超過谷歌所有模型。」

資料圖片：可見寫有「AI人工智能」的字眼、鍵盤和機械人手。（Reuters）

報道提及朱克伯格對AI競賽的投入在過去一年引發了一系列重大戰略和資源調整。2025年春季一次令人失望的模型發布後，他親自介入重建Meta AI實驗室，包括聘請Scale AI前行政總裁Alexandr Wang領導新團隊，隨後又進行了大規模裁員和多輪內部重組。

Meta曾堅定致力於免費向外部開發者開放的開源AI模型，如今則已轉向優先發展可收費的閉源模型，例如Muse Spark 1.1。這一轉變幾乎意味著相關技術需要從頭重建。朱克伯格表示，對AI實驗室目前的進展感到滿意。

透露正開發新模型

「總體而言，我們的表現比預期更好。」他說，Meta目前仍落後於Anthropic和OpenAI等大型AI實驗室，但公司還有一款代號為Watermelon的新模型正在研發，他相信這將幫助Meta「進一步推進智能前沿」。他拒絕透露Watermelon的發布時間，僅表示目前重點是提升質量。

朱克伯格並不認同AI最終會淪為同質化商品，即各種模型功能趨同、彼此難以區分。他以Anthropic最新模型Mythos為例，稱該模型因引發美國國家安全擔憂而受到限制，這說明企業已經開始對部分技術進行控制，而非廣泛開放。

他說：「這些能力實際上並沒有擴散，也沒有向所有人廣泛開放。Anthropic基本上把最強的模型留給自己，只發布了一個相對簡化的版本。當然，他們這麼做可能有各種原因。但至少在我看來，這並不意味著世界正在、或者必然會朝著AI能力廣泛開放的方向發展。」

否認Meta出現算力過剩

另一方面，朱克伯格指出其認識的AI行業人士當中，沒有人認為自己的運算能力過剩，Meta亦並未過度建設，目前也充分利用了所有運算能力。

他表示Meta需要盡可能多的算力資源。不過，在AI開發和運作所需算力供不應求的情況下，他也在思考將部分AI基礎設施出租給外部客戶是否能創造更多價值，又表示目前市場對算力的出價非常高，在某些情況下，與其留作內部使用，不如把它租出去，或者考慮類似交易可能更划算。他以SpaceX為例，指出SpaceX就是一個有趣的例子。

圖為2025年3月12日拍攝的照片，展示電腦螢幕上顯示的Meta標誌，以及手機螢幕上顯示的Facebook標誌。（Getty Images）

據報，SpaceX已將位於孟菲斯的大型資料中心出租給Anthropic，並與Google達成協議。紮克伯格表示，像這樣的短期溢價交易值得考慮。

較早前有媒體稱，Meta正籌劃開展雲端運算業務，希望借助公司的資料中心和其他算力合作夥伴，直接創造收入。朱克伯格對此表示，發展雲端業務的機會始終存在，只要Meta想做隨時都可以。不過他強調，這並不代表Meta已經過度建設，或擁有閒置算力，強調Meta目前正在使用手上所有算力資源。