ESG｜置地公司基金會1400萬推「心繫中環社區」　 料惠及3.8萬人

中環大地主置地公司旗下置地公司基金會啟動「心繫中環社區系列」，並推出三個於「Al for Good」社區創新計劃中脫穎而出的項目。連同其他正推行的社區計劃在內，基金會未來兩年將投放共 1,400 萬元，預計超過38,000名人士受益。



三大專案跨界共創 涵蓋基層學生與SEN學童

三個獲勝項目分別為香港知專設計學院的「連線中環」（Central Connect）、香港明愛的「畫意中環」（Central as Canvas），以及香港青年藝術協會的「藝動中環」（Central POP！），主要意念是將金融區中環變成學習的基地，參與城市寫生、電影創作及核心商業區（CBD）歷史探索等多元學習活動；又或變成藝術場地，讓大眾帶來更具參與感的文化體驗。服務對象包括學生、青年、有特殊教育需要的青年等。

置地公司集團行政總裁兼置地公司基金會董事司米高（高嘉怡攝）

置地公司集團行政總裁兼置地公司基金會董事司米高表示，企業唯有在社區蓬勃發展下方能興盛。透過置地公司基金會，集團致力策劃具意義的師友指導、人際網絡及發展機會，協助下一代實現向上流動。

集團社區協作與影響總經理胡玉怡亦指出，該計劃呼應政府《2026年施政報告》的方針，推動文化藝術方面的發展。

集團社區協作與影響總經理胡玉怡（中）（高嘉怡攝）

項目將善用旗下物業 基金會至今投入逾1.33億

胡玉怡指出，三個項目將全面善用置地公司在中環的物業資源，例如展示及活動場地將涵蓋交易廣場、怡和大廈的 BaseHall 等。此外，項目推進的過程中置地一直與旗下租戶保持溝通，不少租戶亦對項目表達了興趣。她相信，隨著更多學生走入中環，將能為這個社區注入源源不絕的生機與活力。

置地公司總法律顧問兼置地公司基金董事莊思勤指出，連同是次1,400萬港元的新投入，置地公司基金會迄今已累計承諾撥款超過1.33億港元。基金的影響力不僅限於香港，業務已擴展至北京、上海等內地城市及新加坡，未來將繼續在整個亞太區域深化社區投資。