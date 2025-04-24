交易廣場63億大刁　置地：將強化財務結構　啟動2億美元股份回購

【置地/港交所/中環/交易廣場/寫字樓/商廈】置地表示，港交所（0388）以總價63億元收購交易廣場第一座頂部九層（42至50樓）共約14.7萬平方呎的樓面，成交價與2024年12月31日獨立估值相符。是次交易所得資金將用於進一步強化置地公司財務結構，並啟動2億美元的股份回購計劃。



成交價與獨立估值相符

置地表示，港交所永久進駐中環，此舉不僅鞏固中環作為香港首要金融市場樞紐的地位，更將吸引更多優質企業進駐這個充滿活力的商業生態圈。配合置地公司早前宣布的10億美元「Tomorrow's CENTRAL」計劃以升級其置地廣場的資產組合，中環將繼續成為香港金融、商業及生活品味的首選地標。這項交易同時實踐了置地公司近期宣布的新策略，即深化其在亞洲主要城市的投資布局，並推動資本回轉。

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置地公司主席韋梓強（John Witt）指出，中環的完善商業生態系統一直是香港金融業的重要支柱，非常高興港交所選擇在此設立永久總部，雙方將攜手打造獨具特色的企業總部，不僅體現香港作為國際金融中心的地位，更彰顯集團對香港未來的堅定信心。

置地公司行政總裁史米高（Michael Smith）表示，這項交易對香港、中環及置地公司都具有重大意義，不僅是香港近年來最大型的商用辦公室交易之一，更是置地公司策略布局的重要里程碑。集團在宣布新策略後的短短6個月內，已成功實現資本回轉，展現為股東創造長期價值的決心。

置地享「中環大地主」稱號、擁12幢中環商廈

置地素有中環大地主之稱，在中環擁有12幢以行人天橋連接的頂級商廈，提供超過面積達484萬平方呎（約45萬平方米）的甲級寫字樓及高檔零售店舖。12幢物業包括怡和大廈﹑置地廣場中場﹑交易廣場第一﹑第二及第三座﹑太子大廈，以及文華東方酒店。

交易廣場第3座全幢兩年前傳出放售消息 市傳叫價160億

近年商業房地產資產價格下滑，在2023年8月，曾有消息指出置地放售中環交易廣場第3座全幢甲廈，每方呎叫價3.8萬元，即叫價高達160億元，為近年來中環區罕見大額放盤

兩年前曾指沒有計劃出售中環任何物業

不過當時置地發言人回覆《香港01》表示，市場傳言純屬猜測，置地沒有計劃出售中環的任何物業。惟相隔不足兩年，置地最新以63億元沽出交易廣場一期一籃子商業物業。

是次最新的商廈大刁涉及交易廣場一期9層樓面，分別為42樓至50樓各樓層全層，以及收購交易廣場平台1樓101至102舖，以及平台2樓201-202舖，及204至205舖，成交金額63億元，涉及面積14.7萬平方呎，成交呎價約4.28萬元。

在交易廣場外的牛形雕塑。（梁鵬威攝）