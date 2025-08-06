置地：上海西岸中環全幢辦公樓引入adidas　將作大中華區總部

置地公司與adidas聯合宣布，全球運動品牌adidas將於2026年第四季度入駐上海西岸中環，整幢辦公樓共有18個樓層，總面積達約348,750平方呎。辦公樓預計將於2026年第一季度竣工交付，並於2026年第四季度全面投入使用。



上海西岸中環執行董事兼行政總裁關仕榮（Stuart Grant）表示，歡迎adidas承租其中一幢辦公大樓，adidas決定將大中華區總部遷至此地，將使其全體員工與合作伙伴能夠享受西岸中環打造的高端城市生活。

關仕榮表示，過去12個月內，已在西岸中環項目達成約85萬平方呎的辦公樓租賃成交，若不考慮商務園區項目，此次租賃交易是2023年以來上海甲級寫字樓市場的最大宗租務個案。

上海西岸中環。

adidas新總部辦公樓將容納逾1,500名員工，樓內配備包括整層健身中心等多元化員工設施，毗鄰adidas RUNBASE，是該品牌在內地首個全年無休的公益跑步基地，為運動愛好者提供超一流的跑步體驗，以實際行動助力上海建設全球著名體育城市。

Adidas大中華區董事總經理蕭家樂表示，選擇西岸中環標誌着品牌將繼續深耕中國市場，強化上海戰略樞紐地位。

adidas是首批入駐西岸中環一期項目的四家主要機構之一。西岸中環坐落於黃浦江畔，是一個佔地1,829.8萬平方呎的優質綜合物業。置地公司將在該區域打造700萬平方呎的甲級辦公空間，分布於12幢建築物。

上海西岸中環。