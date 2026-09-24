AI末日論丨Anthropic首席執行官：安全緣故　將放慢AI的研發進度

Anthropic首席執行官達里奧·阿莫迪在聯合國安理會就人工智能議題發言稱，人工智能的快速發展推動了健康科學領域的進步。

但他也稱，人工智能可能對全人類構成風險。認為存在不法分子利用人工智能製造生物武器的風險。如果管理不善，確實認為人工智能可能會對全人類構成生存風險。由於安全的緣故，公司將放慢AI的研發進度。

微軟︰AI安全不能只依賴一兩家模型公司

另一邊廂，微軟(MSFT.O)總裁布拉德·史密斯表示，微軟支持為人工智能部署獨立安全評估機構，以推動AI安全發展。他稱，AI安全不能只依賴一兩家模型公司，雖然OpenAI和Anthropic等模型企業至關重要，但負責控制AI智能體和監測其行為的軟件企業同樣重要。

史密斯表示，微軟已通過與合作伙伴OpenAI共同設立的安全委員會參與AI安全評估，並支持為先進AI系統設置人工關閉機制。他認為，AI安全需要建立多層防護，關鍵控制權不應只集中在一個地方。

此外，史密斯表示，微軟仍計劃推進此前在阿聯酋AI數據中心使用200兆瓦計算能力的計劃，並認為當前仍是投資中東的合適時機。對於微軟2030年前實現碳負排放目標，他表示公司可能需要調整此前設定的路徑。